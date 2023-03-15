Газета
Общество

В России упростили получение вида на жительство для IT-специалистов

Ведомости

Процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России упрощена для иностранных IT-специалистов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

«Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IT-компании, а также членам его семьи <...> предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», – сообщила Волк.

Представитель подчеркнула, что для получения ВНЖ программистам нужно обратиться в местные подразделения министерства по вопросам миграции. Для подачи заявления необходимо иметь подтверждающие личность документы, договор с работодателем, а также документ об образовании. Членам семьи нужно будет предоставить только документы, подтверждающие степень родства. Срок рассмотрения такого заявления будет составлять 3 месяца.

28 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенной выдаче ВНЖ для IT-специалистов. В апреле такой механизм разработали МВД и министерство труда и социальной защиты.

Согласно закону, ВНЖ для программистов и членов их семей может быть аннулирован в случае расторжения трудового или гражданско-правового договора с IT-компанией. Чтобы сохранить документ, нужно в течение 30 дней после прекращения договора с работодателем заключить новый с аналогичной организацией.

В России действуют и другие льготы для зарубежных и российских IT-сотрудников. 7 февраля были изменены правила выдачи льготной ипотеки программистам, – теперь ее могут получить IT-шники не от 22 до 44 лет, а от 18 до 50 (включительно). В частности, был увеличен срок сохранения льготной ставки по ипотеке для уволившихся специалистов с трех до шести месяцев.

Также были снижены требования к зарплатам работающих сотрудников. Теперь минимум оплаты труда составит 120 000 руб. до вычета налога для живущих в городах-миллионниках, для остальных регионов – от 70 000 руб., а для Москвы, как и ранее, – от 150 000 руб.

В начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty – 2023 заявил, что количество бюджетных мест в вузах по направлению IT-технологий в РФ удвоилось. Он добавил, что страна готова принимать иностранных специалистов «в столь значимой индустрии» и подчеркнул, что власти создают для них все условия.

Ранее по теме: Российские вузы удвоят бюджетные места по IT-специальностям на 2023 год

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных