В России упростили получение вида на жительство для IT-специалистов

В России действуют и другие льготы для зарубежных и российских IT-сотрудников. 7 февраля были изменены правила выдачи льготной ипотеки программистам, – теперь ее могут получить IT-шники не от 22 до 44 лет, а от 18 до 50 (включительно). В частности, был увеличен срок сохранения льготной ставки по ипотеке для уволившихся специалистов с трех до шести месяцев.