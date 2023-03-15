В России началось рассмотрение первого дела о международном терроризме
Южный окружной военный суд 15 марта приступил к рассмотрению первого дошедшего до суда уголовного дела, возбужденного по ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма), сообщает ТАСС.
На скамье подсудимых оказался гражданин Украины Павел Запорожец, который, по версии следствия, готовил теракт в Херсоне против мирных жителей и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Сам Запорожец свою вину признал, но заявил, что рассмотрение его дела должно проходить в рамках третьей Женевской конвенции, поскольку он военнослужащий. Защита обвиняемого также настаивает на том, что его необходимо признать военнопленным. По ст. 361 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного.
Как отмечает ТАСС, обвинения по появившейся еще в 2016 г. статье 361 УК РФ, в прошлом году были вменены еще как минимум семерым. По этой же статье Следственное управление ФСБ в сентябре 2022 г. возбудило уголовное дело в связи с диверсией на «Северных потоках».