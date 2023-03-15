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Общество

В России началось рассмотрение первого дела о международном терроризме

Ведомости

Южный окружной военный суд 15 марта приступил к рассмотрению первого дошедшего до суда уголовного дела, возбужденного по ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма), сообщает ТАСС.

На скамье подсудимых оказался гражданин Украины Павел Запорожец, который, по версии следствия, готовил теракт в Херсоне против мирных жителей и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Сам Запорожец свою вину признал, но заявил, что рассмотрение его дела должно проходить в рамках третьей Женевской конвенции, поскольку он военнослужащий. Защита обвиняемого также настаивает на том, что его необходимо признать военнопленным. По ст. 361 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного.

Как отмечает ТАСС, обвинения по появившейся еще в 2016 г. статье 361 УК РФ, в прошлом году были вменены еще как минимум семерым. По этой же статье Следственное управление ФСБ в сентябре 2022 г. возбудило уголовное дело в связи с диверсией на «Северных потоках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных