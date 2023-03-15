В России началось рассмотрение первого дела о международном терроризме

Как отмечает ТАСС, обвинения по появившейся еще в 2016 г. статье 361 УК РФ, в прошлом году были вменены еще как минимум семерым. По этой же статье Следственное управление ФСБ в сентябре 2022 г. возбудило уголовное дело в связи с диверсией на «Северных потоках».