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Общество

Власти Казахстана призвали не политизировать блокировку «Царьграда»

Ведомости

Блокировка сайта российского телеканала «Царьград» в Казахстане связана с мерами по защите информационной безопасности, политизировать эту тему не стоит. Об этом заявил министр информации и общественного развития республики Дархан Кыдырали.

Он подчеркнул, что для Казахстана, как для любого другого государства, важна информационная безопасность. В случае если информация предоставляет угрозу и противоречит Конституции, нарушает правовые нормы и закон о СМИ, то она блокируется, добавил министр.

«Не нужно политизировать этот вопрос. <…> Например, с 2016 г. было заблокировано более 40 иностранных сайтов. Названный вами сайт ("Царьград". – "Ведомости") находится в их числе. Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются», – рассказал Кыдырали в интервью на Youtube-канале министерства (цитата по «Казинформ»).

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Министр уточнил, что в случае нарушений блокируется любое СМИ, вне зависимости от того, отечественное оно или иностранное.

О блокировке сайта телеканала в Казахстане стало известно 17 августа. Информация об этом появилась в разделе «Проверить сайт» на сайте министерства информации. В качестве основания блокировки сайта указана «пропаганда экстремизма». В ответ на сайте «Царьграда» было опубликовано сообщение, в котором говорилось об «абсурдном пояснении» мотивировки блокировки и обращалось внимание на то, что блокировка была еще в мае, но «именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость"». Учредитель телеканала Константин Малофеев в своем Telegram-канале заявил, что телеканал заблокирован за «защиту русских».

Телеканал «Царьград ТВ» был основан Малофеевым в 2015 г. После начала спецоперации на Украине ряд западных стран ввел в отношении телеканала санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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