Власти Казахстана призвали не политизировать блокировку «Царьграда»

О блокировке сайта телеканала в Казахстане стало известно 17 августа. Информация об этом появилась в разделе «Проверить сайт» на сайте министерства информации. В качестве основания блокировки сайта указана «пропаганда экстремизма». В ответ на сайте «Царьграда» было опубликовано сообщение, в котором говорилось об «абсурдном пояснении» мотивировки блокировки и обращалось внимание на то, что блокировка была еще в мае, но «именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость"». Учредитель телеканала Константин Малофеев в своем Telegram-канале заявил, что телеканал заблокирован за «защиту русских».