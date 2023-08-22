Власти Казахстана призвали не политизировать блокировку «Царьграда»
Блокировка сайта российского телеканала «Царьград» в Казахстане связана с мерами по защите информационной безопасности, политизировать эту тему не стоит. Об этом заявил министр информации и общественного развития республики Дархан Кыдырали.
Он подчеркнул, что для Казахстана, как для любого другого государства, важна информационная безопасность. В случае если информация предоставляет угрозу и противоречит Конституции, нарушает правовые нормы и закон о СМИ, то она блокируется, добавил министр.
«Не нужно политизировать этот вопрос. <…> Например, с 2016 г. было заблокировано более 40 иностранных сайтов. Названный вами сайт ("Царьград". – "Ведомости") находится в их числе. Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются», – рассказал Кыдырали в интервью на Youtube-канале министерства (цитата по «Казинформ»).
Министр уточнил, что в случае нарушений блокируется любое СМИ, вне зависимости от того, отечественное оно или иностранное.
О блокировке сайта телеканала в Казахстане стало известно 17 августа. Информация об этом появилась в разделе «Проверить сайт» на сайте министерства информации. В качестве основания блокировки сайта указана «пропаганда экстремизма». В ответ на сайте «Царьграда» было опубликовано сообщение, в котором говорилось об «абсурдном пояснении» мотивировки блокировки и обращалось внимание на то, что блокировка была еще в мае, но «именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость"». Учредитель телеканала Константин Малофеев в своем Telegram-канале заявил, что телеканал заблокирован за «защиту русских».
Телеканал «Царьград ТВ» был основан Малофеевым в 2015 г. После начала спецоперации на Украине ряд западных стран ввел в отношении телеканала санкции.