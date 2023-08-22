Газета
Общество

Минкульт России упростил порядок выделения субсидии кинематографистам

Ведомости

Подать заявку на господдержку кинопроектов можно будет исключительно онлайн, при условии готовности всех документов процесс займет 20-30 минут. Новый приказ о порядке выделения субсидий организациям кинематографии утвердил Минкульт РФ.

Пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета будет подаваться через «Госуслуги» и портал предоставления мер финансовой государственной поддержки в разделе «Субсидии и гранты от государства». Подлинность документов будет подтверждаться электронной подписью.

В заявке необходимо будет рассказать о заявителе, проекте и запрашиваемой сумме. Срок подачи заявки составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Отбор проектов разделят на три этапа: проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры России и защиту проектов. Каждый из этапов длится не более восьми недель. В ведомстве отметили, что в отборе не смогут принять участие те, кто имеют долги перед федеральным бюджетом, включая Минкультуры России и Фонд кино.

Ранее по теме: Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

17 августа Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве международного кинокластера. До 30 сентября необходимо рассмотреть вопросы о предоставлении налоговых льгот, субсидий и грантов для его резидентов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных