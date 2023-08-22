Минкульт России упростил порядок выделения субсидии кинематографистам

В заявке необходимо будет рассказать о заявителе, проекте и запрашиваемой сумме. Срок подачи заявки составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Отбор проектов разделят на три этапа: проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры России и защиту проектов. Каждый из этапов длится не более восьми недель. В ведомстве отметили, что в отборе не смогут принять участие те, кто имеют долги перед федеральным бюджетом, включая Минкультуры России и Фонд кино.