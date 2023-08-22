Суд назначил дезинсектору пять лет колонии по делу об отравлении семьи арбузом

Котова признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. Гособвинитель запрашивал шесть лет лишения свободы для Котова.