Суд назначил дезинсектору пять лет колонии по делу об отравлении семьи арбузом
Люблинский районный суд Москвы приговорил дезинсектора Антона Котова к пяти годам лишения свободы по делу об отравлении семьи арбузом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Котова признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. Гособвинитель запрашивал шесть лет лишения свободы для Котова.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что дезинсектора также обязали выплатить 3,5 млн руб. родным погибших. Приговор в законную силу не вступил.
По данным следствия, 9 сентября 2021 г. семья из трех человек была госпитализирована в городскую больницу после употребления арбуза, купленного в «Магните» на улице Совхозной в Москве. В больницу были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Пожилая женщина и ребенок скончались. Третью пострадавшую удалось спасти.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти двух членов семьи стало острое отравление химикатами. За несколько дней до инцидента Котов обрабатывал помещение магазина с применением инсектицидного средства «Цигатрин». По данным прокуратуры, чтобы сократить количество работы, дезинсектор обработал зал, не прикрыв продукты питания, в том числе арбузы.
При этом генеральный директор «Областного центра дезинфекции», отвечавшего за обработку магазина, Дмитрий Кутьев ранее заявлял, что Котов действовал по инструкции, выполняя обработку в присутствии руководителя магазина. По словам Кутьева, погибшие не могли пострадать от той дозировки химикатов, которые попали на арбуз.