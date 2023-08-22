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Суд назначил дезинсектору пять лет колонии по делу об отравлении семьи арбузом

Ведомости

Люблинский районный суд Москвы приговорил дезинсектора Антона Котова к пяти годам лишения свободы по делу об отравлении семьи арбузом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. 

Котова признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. Гособвинитель запрашивал шесть лет лишения свободы для Котова.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что дезинсектора также обязали выплатить 3,5 млн руб. родным погибших. Приговор в законную силу не вступил.

По данным следствия, 9 сентября 2021 г. семья из трех человек была госпитализирована в городскую больницу после употребления арбуза, купленного в «Магните» на улице Совхозной в Москве. В больницу были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Пожилая женщина и ребенок скончались. Третью пострадавшую удалось спасти. 

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Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти двух членов семьи стало острое отравление химикатами. За несколько дней до инцидента Котов обрабатывал помещение магазина с применением инсектицидного средства «Цигатрин». По данным прокуратуры, чтобы сократить количество работы, дезинсектор обработал зал, не прикрыв продукты питания, в том числе арбузы.

При этом генеральный директор «Областного центра дезинфекции», отвечавшего за обработку магазина, Дмитрий Кутьев ранее заявлял, что Котов действовал по инструкции, выполняя обработку в присутствии руководителя магазина. По словам Кутьева, погибшие не могли пострадать от той дозировки химикатов, которые попали на арбуз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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