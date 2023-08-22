Газета
Общество

Путин заявил об усилении мер поддержки для перелома ситуации с рождаемостью

Ведомости

Ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. При этом задачей для государства, общества и религиозных конфессий президент обозначил «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности». 

«Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, мы это знаем, чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счет и формулировали специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии», – сказал Путин.

Во всех субъектах уже запущены региональные программы по повышению рождаемости, отметил президент. Он напомнил правительству о необходимости оказать содействие регионам в успешной реализации этих программ.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать. Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. А она сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», – сказал президент.

Минтруд в мае сообщил, что разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости, которые будут направлены на повышение доходов семей, улучшение их жилищных условий, а также упростят совмещение работы с заботой о ребенке. Новые инструменты разделены на блоки и будут связаны с региональными особенностями. 

Министерство проанализировало эффективность мер поддержки рождаемости на уровне субъектов и сделало выводы о неоднородности результатов. Ведомство выделило несколько региональных кластеров и проранжировало их в зависимости от темпов рождаемости. Каждый кластер в силу своих особенностей требует особых демографических мер, пришли к выводу в Минтруде. Например, на Кавказе необходимо поддерживать многодетные семьи, которых там больше всего, а в мегаполисах – прорабатывать инструменты, которые помогут совмещать работу и семейные обязанности. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных