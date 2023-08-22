Путин заявил об усилении мер поддержки для перелома ситуации с рождаемостью
Ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. При этом задачей для государства, общества и религиозных конфессий президент обозначил «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности».
«Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, мы это знаем, чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счет и формулировали специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии», – сказал Путин.
Во всех субъектах уже запущены региональные программы по повышению рождаемости, отметил президент. Он напомнил правительству о необходимости оказать содействие регионам в успешной реализации этих программ.
«Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать. Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. А она сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», – сказал президент.
Минтруд в мае сообщил, что разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости, которые будут направлены на повышение доходов семей, улучшение их жилищных условий, а также упростят совмещение работы с заботой о ребенке. Новые инструменты разделены на блоки и будут связаны с региональными особенностями.
Министерство проанализировало эффективность мер поддержки рождаемости на уровне субъектов и сделало выводы о неоднородности результатов. Ведомство выделило несколько региональных кластеров и проранжировало их в зависимости от темпов рождаемости. Каждый кластер в силу своих особенностей требует особых демографических мер, пришли к выводу в Минтруде. Например, на Кавказе необходимо поддерживать многодетные семьи, которых там больше всего, а в мегаполисах – прорабатывать инструменты, которые помогут совмещать работу и семейные обязанности.