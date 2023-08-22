Путин заявил об усилении мер поддержки для перелома ситуации с рождаемостью

«Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, мы это знаем, чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счет и формулировали специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии», – сказал Путин.