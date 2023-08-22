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Общество

Суд обратил в доход государства 44 объекта недвижимости экс-замглавы Сочи

Ведомости

Центральный районный суд Сочи обратил имущество бывшего заместителя главы города Сергея Юрина стоимостью 192 млн руб. в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Юрин не смог подтвердить законность приобретения находившихся в его собственности 44 объектов недвижимости. В это число входят четыре дома, девять квартир, 21 земельный участок и 10 нежилых помещений.

Доход семьи чиновника с 2010 по 2018 г. составил 62 млн руб. Таким образом, стоимость приобретенного в этот период имущества более чем в три раза превысила сумму дохода Юрина и его супруги за восемь лет.

Юрина задержали в октябре 2018 г. 26 октября 2022 г. Хамовнический суд Москвы признал бывших вице-мэров Сочи Сергея Юрина и Анатолия Рыкова виновными получение взятки в особо крупом размере организованной группой. Им назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 120 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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