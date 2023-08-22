Суд обратил в доход государства 44 объекта недвижимости экс-замглавы Сочи
Центральный районный суд Сочи обратил имущество бывшего заместителя главы города Сергея Юрина стоимостью 192 млн руб. в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Юрин не смог подтвердить законность приобретения находившихся в его собственности 44 объектов недвижимости. В это число входят четыре дома, девять квартир, 21 земельный участок и 10 нежилых помещений.
Доход семьи чиновника с 2010 по 2018 г. составил 62 млн руб. Таким образом, стоимость приобретенного в этот период имущества более чем в три раза превысила сумму дохода Юрина и его супруги за восемь лет.
Юрина задержали в октябре 2018 г. 26 октября 2022 г. Хамовнический суд Москвы признал бывших вице-мэров Сочи Сергея Юрина и Анатолия Рыкова виновными получение взятки в особо крупом размере организованной группой. Им назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 120 млн руб.