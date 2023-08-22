В России 13 компаний проведут исследования препаратов от гепатита С

Ранее 22 августа стало известно, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставлять в Россию один из самых востребованных препаратов при лечении гепатита C – зепатир. В Минпромторге отметили, что хотя препарат защищен в России патентом до 2030 г., некоторые российские компании уже ведут разработку воспроизведенного лекарственного препарата. В министерстве отметили, что ввод препаратов в гражданский оборот не предусмотрен до тех пор, пока с рынка не уйдут иностранные компании, лекарственные препараты которых находятся под патентной защитой.