В России 13 компаний проведут исследования препаратов от гепатита С
В России 13 компаний получили разрешение на клинические исследования препаратов от гепатита С. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Еще один важный элемент – это, конечно же, разработка и регистрация собственных лекарственных препаратов. Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований, и две компании сейчас проходят экспертизу – ждем решения совета этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования», – сказал он.
Мурашко уточнил, что также был проработан вопрос снижения цен на препараты, и компании выразили готовность предоставить скидки в 20–30%. Ведется работа, которая направлена на определение источника финансирования для амбулаторного лечения пациентов, при этом пересмотр схемы выделения средств позволил на 35% увеличить количество пациентов, получивших лечение в стационарах, добавил министр.
Ранее 22 августа стало известно, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставлять в Россию один из самых востребованных препаратов при лечении гепатита C – зепатир. В Минпромторге отметили, что хотя препарат защищен в России патентом до 2030 г., некоторые российские компании уже ведут разработку воспроизведенного лекарственного препарата. В министерстве отметили, что ввод препаратов в гражданский оборот не предусмотрен до тех пор, пока с рынка не уйдут иностранные компании, лекарственные препараты которых находятся под патентной защитой.