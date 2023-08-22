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Общество

В России 13 компаний проведут исследования препаратов от гепатита С

Ведомости

В России 13 компаний получили разрешение на клинические исследования препаратов от гепатита С. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Еще один важный элемент – это, конечно же, разработка и регистрация собственных лекарственных препаратов. Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований, и две компании сейчас проходят экспертизу – ждем решения совета этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования», – сказал он.

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Мурашко уточнил, что также был проработан вопрос снижения цен на препараты, и компании выразили готовность предоставить скидки в 20–30%. Ведется работа, которая направлена на определение источника финансирования для амбулаторного лечения пациентов, при этом пересмотр схемы выделения средств позволил на 35% увеличить количество пациентов, получивших лечение в стационарах, добавил министр.

Ранее 22 августа стало известно, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставлять в Россию один из самых востребованных препаратов при лечении гепатита C – зепатир. В Минпромторге отметили, что хотя препарат защищен в России патентом до 2030 г., некоторые российские компании уже ведут разработку воспроизведенного лекарственного препарата. В министерстве отметили, что ввод препаратов в гражданский оборот не предусмотрен до тех пор, пока с рынка не уйдут иностранные компании, лекарственные препараты которых находятся под патентной защитой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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