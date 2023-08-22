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Общество

Движение через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесных пожаров

Ведомости

Движение судов в проливе Дарданеллы временно ограничили в связи с лесным пожаром в районе Чанаккале-Кепез, сообщило агентство Анадолу со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале-Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг-север. Движение судов осуществляется в одном направлении», – говорится в сообщении.

Буксиры главного управления береговой безопасности привели в полную готовность на случай, если пожар охватит морское побережье.

18 августа в Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 20 000 жителей административного центра Северо-Западных территорий – города Йеллоунайф. Выезд людей усложнило географическое положение города в сочетании с множеством лесных пожаров вдоль путей эвакуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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