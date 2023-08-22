Движение через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесных пожаров
Движение судов в проливе Дарданеллы временно ограничили в связи с лесным пожаром в районе Чанаккале-Кепез, сообщило агентство Анадолу со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале-Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг-север. Движение судов осуществляется в одном направлении», – говорится в сообщении.
Буксиры главного управления береговой безопасности привели в полную готовность на случай, если пожар охватит морское побережье.
18 августа в Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 20 000 жителей административного центра Северо-Западных территорий – города Йеллоунайф. Выезд людей усложнило географическое положение города в сочетании с множеством лесных пожаров вдоль путей эвакуации.