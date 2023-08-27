Умерла балерина Светлана Адырхаева
Народная артистка СССР, российская и советская балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра России.
Адырхаева скончалась в воскресенье, 27 августа. Время и дата прощания в театре сообщат позднее.
«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни», – сказали в пресс-службе.
Светлана Адырхаева родилась в 1938 г. в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1946 г. она в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище, а после выпуска в 1955 г. ее приняли в труппу Челябинского театра оперы и балета. Также балерина выступала в Одесском театра оперы и балета, а в 1960 г. после выступления в Москве Большой театр пригласил ее исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». В Большом театре Адырхаева оставалась солисткой вплоть до 1988 г.
В 90-х она вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой» и работала там в качестве художественного руководителя.