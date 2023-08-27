Умерла балерина Светлана Адырхаева

Светлана Адырхаева родилась в 1938 г. в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1946 г. она в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище, а после выпуска в 1955 г. ее приняли в труппу Челябинского театра оперы и балета. Также балерина выступала в Одесском театра оперы и балета, а в 1960 г. после выступления в Москве Большой театр пригласил ее исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». В Большом театре Адырхаева оставалась солисткой вплоть до 1988 г.