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Умерла балерина Светлана Адырхаева

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Народная артистка СССР, российская и советская балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра России.

Адырхаева скончалась в воскресенье, 27 августа. Время и дата прощания в театре сообщат позднее. 

«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни», – сказали в пресс-службе.

Светлана Адырхаева родилась в 1938 г. в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1946 г. она в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище, а после выпуска в 1955 г. ее приняли в труппу Челябинского театра оперы и балета. Также балерина выступала в Одесском театра оперы и балета, а в 1960 г. после выступления в Москве Большой театр пригласил ее исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». В Большом театре Адырхаева оставалась солисткой вплоть до 1988 г.

В 90-х она вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой» и работала там в качестве художественного руководителя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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