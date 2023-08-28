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Общество

В Белгородской области 110 000 жителей приграничных территорий получили выплаты

Ведомости

Более 110 000 жителей приграничных регионов Белгородской области, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, получили единовременные выплаты в размере 10 000 и 50 000 руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает пресс-служба Белгородской области. 

«Более 110 000 единоразовых выплат получили жители Белгородской области из федерального бюджета. Это решение принимал лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Еще более 4 300 единоразовых выплат получили люди, фактически проживающие в приграничье без прописки. По закону им выплаты не положены, но мы взяли на себя эту ответственность – нашли дополнительные источники. Понимаем, что люди не виноваты»‎, – сказал он.

По словам Гладкова, материальную помощь в размере 10 000 руб. получили 61 000 человек, 50 000 руб. – свыше 53 000 человек. 

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28 августа Гладков сообщил, что за сутки 27 августа по региону было зафиксировано 114 прилетов со стороны Украины. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Больше всего снарядов попало по территории Шебекинского городского округа. Там по международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино» было выпущено 14 минометных снарядов, а также зафиксировано 10 гранатометных выстрелов. Помимо этого 13 минометных снарядов было выпущено по хутору Бондаренков, по шесть – по Новой Таволжанке и Середе и др.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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