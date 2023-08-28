В Белгородской области 110 000 жителей приграничных территорий получили выплаты

28 августа Гладков сообщил, что за сутки 27 августа по региону было зафиксировано 114 прилетов со стороны Украины. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Больше всего снарядов попало по территории Шебекинского городского округа. Там по международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино» было выпущено 14 минометных снарядов, а также зафиксировано 10 гранатометных выстрелов. Помимо этого 13 минометных снарядов было выпущено по хутору Бондаренков, по шесть – по Новой Таволжанке и Середе и др.