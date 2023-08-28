СМИ сообщили о самоубийстве полковника Службы безопасности Украины
Замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев покончил с собой в собственном кабинете, пишет «Страна.ua».
По информации издания, силовик покончил с собой 25 августа, оставив предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.
В самой СБУ подтвердили смерть сотрудника, заявив об изучении всех обстоятельств произошедшего.
«Спецслужба оказывает максимальное содействие нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования», – добавили там.
Как отмечает издание, это уже второй подобный случай за два месяца: в июле покончил с собой сотрудник СБУ в Черновицкой области Украины.