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СМИ сообщили о самоубийстве полковника Службы безопасности Украины

Ведомости

Замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев покончил с собой в собственном кабинете, пишет «Страна.ua».

По информации издания, силовик покончил с собой 25 августа, оставив предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.

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В самой СБУ подтвердили смерть сотрудника, заявив об изучении всех обстоятельств произошедшего.

«Спецслужба оказывает максимальное содействие нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования», – добавили там.

Как отмечает издание, это уже второй подобный случай за два месяца: в июле покончил с собой сотрудник СБУ в Черновицкой области Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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