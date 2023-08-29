В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку после исчезновения 16-летней спортсменки. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
По информации ведомства, 28 августа девушка вышла с одного из катков на северо-западе Москвы и не вернулась в положенное время домой. Где она сейчас – неизвестно.
«РИА Новости» сообщает, что речь идет о фигуристке, победительнице первенства России среди юниоров Алине Горбачевой. Ее мать рассказала, что девушка вышла с катка на «Чкалов арене» и направилась сторону Владимирской церкви. Камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Парк, куда предположительно зашла Горбачева, обследуют кинологи.
Алина Горбачева родилась в Краснодаре, затем переехала в Тверь, начала заниматься фигурным катанием в семь лет. В начале 2022 г. участвовала в первенстве России. На всероссийском турнире среди спортсменов старшего возраста в Великом Новгороде выиграла «бронзу», на соревнованиях на призы Федерации фигурного катания на коньках (ФФКК) Санкт-Петербурга заняла первое место. В феврале 2023 г. одержала победу на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании.