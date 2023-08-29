Газета
Общество

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Ведомости

Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку после исчезновения 16-летней спортсменки. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По информации ведомства, 28 августа девушка вышла с одного из катков на северо-западе Москвы и не вернулась в положенное время домой. Где она сейчас – неизвестно.

«РИА Новости» сообщает, что речь идет о фигуристке, победительнице первенства России среди юниоров Алине Горбачевой. Ее мать рассказала, что девушка вышла с катка на «Чкалов арене» и направилась сторону Владимирской церкви. Камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Парк, куда предположительно зашла Горбачева, обследуют кинологи.

Алина Горбачева родилась в Краснодаре, затем переехала в Тверь, начала заниматься фигурным катанием в семь лет. В начале 2022 г. участвовала в первенстве России. На всероссийском турнире среди спортсменов старшего возраста в Великом Новгороде выиграла «бронзу», на соревнованиях на призы Федерации фигурного катания на коньках (ФФКК) Санкт-Петербурга заняла первое место. В феврале 2023 г. одержала победу на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании.

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных