В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Алина Горбачева родилась в Краснодаре, затем переехала в Тверь, начала заниматься фигурным катанием в семь лет. В начале 2022 г. участвовала в первенстве России. На всероссийском турнире среди спортсменов старшего возраста в Великом Новгороде выиграла «бронзу», на соревнованиях на призы Федерации фигурного катания на коньках (ФФКК) Санкт-Петербурга заняла первое место. В феврале 2023 г. одержала победу на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании.