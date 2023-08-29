СК возбудил дело об убийстве по факту пропажи фигуристки Горбачевой
Для установления обстоятельств пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщается в Telegram-канале СК России по Москве.
«РИА Новости» отмечает, что возбуждение уголовного дела является стандартной процедурой для продолжения поисков человека. По данным агентства, к поискам девушки подключились водолазы.
Ранее СК начал проверку по факту исчезновения спортсменки. По данным следствия, 28 августа Горбачева вышла с катка и не вернулась домой. Ее местонахождение неизвестно, на связь она не выходит.
«РИА Новости» со ссылкой на мать фигуристки пишет, что девушка вышла с катка на «Чкалов арене» и направилась сторону Владимирской церкви. Камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Парк, куда предположительно зашла Горбачева, обследуют кинологи.
Алина Горбачева – победительница первенства России среди юниоров в женском одиночном катании 2023 г. Девушка занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка также заняла шестое место в финале гран-при России и стала девятой на чемпионате России.