Газета
Общество

СК возбудил дело об убийстве по факту пропажи фигуристки Горбачевой

Ведомости

Для установления обстоятельств пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщается в Telegram-канале СК России по Москве.

«РИА Новости» отмечает, что возбуждение уголовного дела является стандартной процедурой для продолжения поисков человека. По данным агентства, к поискам девушки подключились водолазы.

Ранее СК начал проверку по факту исчезновения спортсменки. По данным следствия, 28 августа Горбачева вышла с катка и не вернулась домой. Ее местонахождение неизвестно, на связь она не выходит.

«РИА Новости» со ссылкой на мать фигуристки пишет, что девушка вышла с катка на «Чкалов арене» и направилась сторону Владимирской церкви. Камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Парк, куда предположительно зашла Горбачева, обследуют кинологи.

Алина Горбачева – победительница первенства России среди юниоров в женском одиночном катании 2023 г. Девушка занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка также заняла шестое место в финале гран-при России и стала девятой на чемпионате России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных