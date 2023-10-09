Полиция возбудила дело о клевете из-за публикации в издании Sota

27 июля Мизулина назвала фейком новость Sota о том, что Лига безопасного интернета якобы распространяет порнографические материалы в сети. Глава Лиги пообещала направить обращение в МВД в отношении издания Sota, а также всех других ресурсов, распространивших сообщение. Кроме того, она пообещала обратиться в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о признании издания иностранным агентом.