Полиция возбудила дело о клевете из-за публикации в издании Sota
ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело о клевете из-за публикации издания Sota (внесено в реест иноагентов). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Дело возбудили в отношении неустановленных лиц по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ.
«Мы намерены добиваться привлечения к ответственности всех, кто перепечатал и распространил клеветнические сведения. Фильтруйте контент, как говорится», – прокомментировала Мизулина.
27 июля Мизулина назвала фейком новость Sota о том, что Лига безопасного интернета якобы распространяет порнографические материалы в сети. Глава Лиги пообещала направить обращение в МВД в отношении издания Sota, а также всех других ресурсов, распространивших сообщение. Кроме того, она пообещала обратиться в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о признании издания иностранным агентом.
11 сентября Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Позже она сообщила, что блогер покинул Россию первым рейсом – улетел в Дубай.