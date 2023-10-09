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Полиция возбудила дело о клевете из-за публикации в издании Sota

Ведомости

ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело о клевете из-за публикации издания Sota (внесено в реест иноагентов). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Дело возбудили в отношении неустановленных лиц по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ.

«Мы намерены добиваться привлечения к ответственности всех, кто перепечатал и распространил клеветнические сведения. Фильтруйте контент, как говорится», – прокомментировала Мизулина.

27 июля Мизулина назвала фейком новость Sota о том, что Лига безопасного интернета якобы распространяет порнографические материалы в сети. Глава Лиги пообещала направить обращение в МВД в отношении издания Sota, а также всех других ресурсов, распространивших сообщение. Кроме того, она пообещала обратиться в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о признании издания иностранным агентом.

11 сентября Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Позже она сообщила, что блогер покинул Россию первым рейсом – улетел в Дубай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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