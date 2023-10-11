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Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-премьер-министру Дагестана

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменения обвинительный приговор бывшему премьер-министру Дагестана Мухтару Меджидову и экс-гендиректору Избербашского радиозавода имени Плешакова (ИРЗ) Фирязу Фарманову. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

В декабре 2022 г. Меджидов и Фарманов были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Меджидову назначили пять лет колонии общего режима, Фарманову – четыре года условно.

«Коммерсантъ» писал, что Меджидов и Фарманов в 2012 г. заключили контракт с Минобороны на поставку радиолокационных систем посадки. Они получили авансом 108 млн руб., но не выполнили заказ. Следствие считает, что они изначально понимали, что завод не сможет обеспечить поставки. Обвинение утверждает, что Меджидов был лично знаком с сотрудниками военного ведомства, которые занимались заключением договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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