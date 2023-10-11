Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-премьер-министру Дагестана

«Коммерсантъ» писал, что Меджидов и Фарманов в 2012 г. заключили контракт с Минобороны на поставку радиолокационных систем посадки. Они получили авансом 108 млн руб., но не выполнили заказ. Следствие считает, что они изначально понимали, что завод не сможет обеспечить поставки. Обвинение утверждает, что Меджидов был лично знаком с сотрудниками военного ведомства, которые занимались заключением договора.