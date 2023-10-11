Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-премьер-министру Дагестана
Московский городской суд оставил без изменения обвинительный приговор бывшему премьер-министру Дагестана Мухтару Меджидову и экс-гендиректору Избербашского радиозавода имени Плешакова (ИРЗ) Фирязу Фарманову. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
В декабре 2022 г. Меджидов и Фарманов были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Меджидову назначили пять лет колонии общего режима, Фарманову – четыре года условно.
«Коммерсантъ» писал, что Меджидов и Фарманов в 2012 г. заключили контракт с Минобороны на поставку радиолокационных систем посадки. Они получили авансом 108 млн руб., но не выполнили заказ. Следствие считает, что они изначально понимали, что завод не сможет обеспечить поставки. Обвинение утверждает, что Меджидов был лично знаком с сотрудниками военного ведомства, которые занимались заключением договора.