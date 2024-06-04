Два пилота погибли при крушении учебного самолета в Турции
Учебно-тренировочный самолет разбился в Турции, погибли два пилота, сообщает Milliyet со ссылкой на министерство национальной обороны республики.
Принадлежащий командованию ВВС страны самолет SF-260D вылетел с 12-й базы воздушного транспорта в провинции Кайсери. Воздушное судно разбилось по неизвестной причине, идут поисково-спасательные работы, уточнили в ведомстве.
Местные власти также рассказали, что самолет упал около 10.00 (совпадает с мск) 4 июня в районе Кокасинан. Информацию о крушении самолета подтвердил в X министр внутренних дел Али Ерликая, он выразил семьям погибших пилотов.
В феврале два человека погибли в результате падения на юге Турции полицейского вертолета, травмы получил техник авиационного департамента, сообщал Ерликая.