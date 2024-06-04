Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Франдетти уйдет с поста главного режиссера «Ленкома»

Ведомости

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти уходит с поста. Об этом он сообщил после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин», передает «РИА Новости».

«Этот спектакль является моим прощанием с театром "Ленком Марка Захарова" и с должностью главного режиссера», – сказал Франдетти.

Он уточнил, что уйдет после завершения сезона. Дальнейшая работа будет связана с Театром эстрады, добавил Франдетти, не раскрыв подробностей. В беседе с ТАСС он отметил, что придет в театр в начале нового сезона.

Руководитель литературно-драматической части «Ленкома» Ирина Горюнова рассказала «Интерфаксу», что нового главного режиссера театра выберут в начале следующего сезона.

Алексею Франдетти 40 лет. Он родился в Ташкенте. В 2002 г. поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ, но после второго курса перевелся во ВГИК, который окончил в 2006.

Был назначен на пост главного режиссера «Ленкома» в июле 2022 г. В театре он поставил хип-хоп-оперу «Маяковский», спектакль «Маршрут построен» и музыкальный спектакль «Кабаре. Пушкин», премьера которого состоится 6 июня. На счету Франдетти три «Золотые маски» за режиссерскую работу в оперетте-мюзикле.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных