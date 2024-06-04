Франдетти уйдет с поста главного режиссера «Ленкома»
Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти уходит с поста. Об этом он сообщил после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин», передает «РИА Новости».
«Этот спектакль является моим прощанием с театром "Ленком Марка Захарова" и с должностью главного режиссера», – сказал Франдетти.
Он уточнил, что уйдет после завершения сезона. Дальнейшая работа будет связана с Театром эстрады, добавил Франдетти, не раскрыв подробностей. В беседе с ТАСС он отметил, что придет в театр в начале нового сезона.
Руководитель литературно-драматической части «Ленкома» Ирина Горюнова рассказала «Интерфаксу», что нового главного режиссера театра выберут в начале следующего сезона.
Алексею Франдетти 40 лет. Он родился в Ташкенте. В 2002 г. поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ, но после второго курса перевелся во ВГИК, который окончил в 2006.
Был назначен на пост главного режиссера «Ленкома» в июле 2022 г. В театре он поставил хип-хоп-оперу «Маяковский», спектакль «Маршрут построен» и музыкальный спектакль «Кабаре. Пушкин», премьера которого состоится 6 июня. На счету Франдетти три «Золотые маски» за режиссерскую работу в оперетте-мюзикле.