Следствие просит арестовать женщин, написавших «ГУР» на памятнике Жукову
Тверской суд Москвы получил ходатайства следствия о заключении под стражу двух сестер, написавших «ГУР» на памятнике маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Источник пояснил, что суд рассмотрит ходатайство по делу о повреждении воинских мемориалов в ближайшее время. Согласно материалам дела, женщины написали баллончиком с краской аббревиатуру Главного управления разведки Украины на памятнике Жукову на Манежной площади.
3 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориала «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области. Неизвестный украл один и повредил второй вазон на мемориале.