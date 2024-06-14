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В РФ прорабатывается вопрос о зачислении детей студенток в детсады без очереди

Ведомости

Детям мам-студентов могут вне очереди начать предоставлять места в яслях и детсадах. Этот вопрос прорабатывают Минобрнауки России совместно с Госдумой. Об этом сообщила замглавы министерства Ольга Петрова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.

«Вопрос, который мы прорабатываем с депутатами: возможность, возвращение льготы, которая раньше была, предоставление вне очереди места в садике или яслях для мамы с ребенком», – сказала Петрова. 

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) в 2023 г. предложил создать детские сады при вузах. Депутат указал, что инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с «материальной частью, финансовой помощью», но важно учитывать и «объективные жизненные обстоятельства». Одним из таких обстоятельств, по словам депутата, может стать учеба в вузе, большинство женщин откладывает появление детей до момента получения диплома, пояснил Нилов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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