В РФ прорабатывается вопрос о зачислении детей студенток в детсады без очереди

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) в 2023 г. предложил создать детские сады при вузах. Депутат указал, что инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с «материальной частью, финансовой помощью», но важно учитывать и «объективные жизненные обстоятельства». Одним из таких обстоятельств, по словам депутата, может стать учеба в вузе, большинство женщин откладывает появление детей до момента получения диплома, пояснил Нилов.