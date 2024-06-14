В РФ прорабатывается вопрос о зачислении детей студенток в детсады без очереди
Детям мам-студентов могут вне очереди начать предоставлять места в яслях и детсадах. Этот вопрос прорабатывают Минобрнауки России совместно с Госдумой. Об этом сообщила замглавы министерства Ольга Петрова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.
«Вопрос, который мы прорабатываем с депутатами: возможность, возвращение льготы, которая раньше была, предоставление вне очереди места в садике или яслях для мамы с ребенком», – сказала Петрова.
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) в 2023 г. предложил создать детские сады при вузах. Депутат указал, что инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с «материальной частью, финансовой помощью», но важно учитывать и «объективные жизненные обстоятельства». Одним из таких обстоятельств, по словам депутата, может стать учеба в вузе, большинство женщин откладывает появление детей до момента получения диплома, пояснил Нилов.