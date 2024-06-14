В Германии изъяли рекордную партию кокаина в 35 тонн
В Германии в результате рейдов в семи федеральных землях было изъято 35 т кокаина на сумму около 30 млрд евро ($32 млрд). Об этом пишет газета Bild.
Самая большая партия наркотиков была обнаружена в порту Гамбурга в 2023 г. Часть кокаина была спрятана в ящиках с фруктами между ананасами.
Штутгартское таможенное следственное управление и прокуратура Дюссельдорфа утверждают, что это было «крупнейшее изъятие кокаина». Семь человек были арестованы. По данным Bild, изъятый кокаин был доставлен в «секретное место», где он находится под строгой охраной.
В апреле 2023 г. российские таможенники изъяли почти 800 кг гашиша, привезенного из Европы. Наркотики – 7600 плиток гашиша – нашли в тайнике грузового авто. Их стоимость на черном рынке превышает 350 млн руб. (почти $4 млн).