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В Германии изъяли рекордную партию кокаина в 35 тонн

Ведомости

В Германии в результате рейдов в семи федеральных землях было изъято 35 т кокаина на сумму около 30 млрд евро ($32 млрд). Об этом пишет газета Bild.

Самая большая партия наркотиков была обнаружена в порту Гамбурга в 2023 г. Часть кокаина была спрятана в ящиках с фруктами между ананасами.

Штутгартское таможенное следственное управление и прокуратура Дюссельдорфа утверждают, что это было «крупнейшее изъятие кокаина». Семь человек были арестованы. По данным Bild, изъятый кокаин был доставлен в «секретное место», где он находится под строгой охраной.

В апреле 2023 г. российские таможенники изъяли почти 800 кг гашиша, привезенного из Европы. Наркотики – 7600 плиток гашиша – нашли в тайнике грузового авто. Их стоимость на черном рынке превышает 350 млн руб. (почти $4 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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