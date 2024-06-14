В Германии изъяли рекордную партию кокаина в 35 тонн

Штутгартское таможенное следственное управление и прокуратура Дюссельдорфа утверждают, что это было «крупнейшее изъятие кокаина». Семь человек были арестованы. По данным Bild, изъятый кокаин был доставлен в «секретное место», где он находится под строгой охраной.