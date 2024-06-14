Суд в Москве заочно арестовал пятерых иностранцев за наемничество
Басманный суд заочно арестовал пятерых иностранцев с грузинскими фамилиями за наемничество, пишет «РИА Новости» со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.
Меры пресечения в виде заочного ареста были избраны в отношении Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А. и Штруцель Н.
Они подозреваются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
14 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что Южный окружной военный суд признал террористической организацией формирование «Грузинский национальный легион», участвующее в боевых действиях на стороне Украины. По данным спецслужбы, легион был создан в 2014 г. под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
16 мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Наемники объявлены в розыск, часть из них заочно арестовано.