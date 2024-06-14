Суд в Москве заочно арестовал пятерых иностранцев за наемничество

14 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что Южный окружной военный суд признал террористической организацией формирование «Грузинский национальный легион», участвующее в боевых действиях на стороне Украины. По данным спецслужбы, легион был создан в 2014 г. под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.