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Суд в Москве заочно арестовал пятерых иностранцев за наемничество

Ведомости

Басманный суд заочно арестовал пятерых иностранцев с грузинскими фамилиями за наемничество, пишет «РИА Новости» со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

Меры пресечения в виде заочного ареста были избраны в отношении Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А. и Штруцель Н.

Они подозреваются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

14 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что Южный окружной военный суд признал террористической организацией формирование «Грузинский национальный легион», участвующее в боевых действиях на стороне Украины. По данным спецслужбы, легион был создан в 2014 г. под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

16 мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Наемники объявлены в розыск, часть из них заочно арестовано.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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