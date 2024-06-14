Голикова стала председателем совета Фонда кино
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назначена председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
В состав Фонда также включается кинорежиссер Сергей Урсуляк, продюсер Гавриил Гордеев и президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов.
Документ исключает из списка председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого и режиссера Владимира Хотиненко.