Учебники Липсица убраны из списка школьных пособий по экономике
Минпросвещения убрало из федерального перечня школьных учебников книги экономиста Игоря Липсица (признан в РФ иностранным агентом). В Госдуме подтвердили, что это произошло в связи с его статусом иноагента, пишет «Парламентская газета».
Из реестра были исключены четыре учебника за авторством Липсица – «Финансовая грамотность. 5-7 классы», «Финансовая грамотность. 8-9 классы», «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности», «Экономика: основы экономической политики».
«Учебники исключили, потому что их автор признан иностранным агентом», – сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов уточнил, что иноагентам законодательно запрещено преподавать, а «учебное пособие – это часть образовательного процесса».
«Во-вторых, принято решение с 2025 г. сократить количество часов, отведенных на обществознание в старших классах, и увеличить число уроков истории, а в средней школе предложено обществознание отменить», – добавил он.
В связи с этим учебные пособия для этих классов по экономическому блоку обществознания исключаются из перечня рекомендованных учебников, сказал Алтухов.
Экономист был включен в реестр иноагентов Минюста России 15 марта. По версии ведомства, Липсиц призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, передаче российских активов для финансирования Украины, наращиванию ее вооружений и др.
Липсиц является доктором экономических наук. Работал в «Высшей школе экономики» (ВШЭ) с момента ее основания в 1993 г. по 2023 г. Был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.