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Учебники Липсица убраны из списка школьных пособий по экономике

Ведомости

Минпросвещения убрало из федерального перечня школьных учебников книги экономиста Игоря Липсица (признан в РФ иностранным агентом). В Госдуме подтвердили, что это произошло в связи с его статусом иноагента, пишет «Парламентская газета».

Из реестра были исключены четыре учебника за авторством Липсица – «Финансовая грамотность. 5-7 классы», «Финансовая грамотность. 8-9 классы», «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности», «Экономика: основы экономической политики».

«Учебники исключили, потому что их автор признан иностранным агентом», – сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов уточнил, что иноагентам законодательно запрещено преподавать, а «учебное пособие – это часть образовательного процесса».

«Во-вторых, принято решение с 2025 г. сократить количество часов, отведенных на обществознание в старших классах, и увеличить число уроков истории, а в средней школе предложено обществознание отменить», – добавил он.

В связи с этим учебные пособия для этих классов по экономическому блоку обществознания исключаются из перечня рекомендованных учебников, сказал Алтухов.

Экономист был включен в реестр иноагентов Минюста России 15 марта. По версии ведомства, Липсиц призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, передаче российских активов для финансирования Украины, наращиванию ее вооружений и др.

Липсиц является доктором экономических наук. Работал в «Высшей школе экономики» (ВШЭ) с момента ее основания в 1993 г. по 2023 г. Был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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