Учебники Липсица убраны из списка школьных пособий по экономике

Липсиц является доктором экономических наук. Работал в «Высшей школе экономики» (ВШЭ) с момента ее основания в 1993 г. по 2023 г. Был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.