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В Белгородской области с начала спецоперации повреждено 35 000 домов и квартир

Ведомости

За 2,5 года в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области повреждено более 35 000 домов и квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Наибольшее число разрушений – в Шебекинском округе, городе Белгороде и Белгородском районе», – написал глава региона.

По словам Гладкова, на сегодняшний день строители восстановили уже около 25 000 жилых помещений.

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В конце июня Гладков сообщил, что за это время в Белгородской области повреждено более 26 000 домов и квартир. 30 июля губернатор заявил уже о свыше 30 000 пострадавших домов и квартир. На тот момент в Белгородской области было восстановлено более 24 000 жилых помещений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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