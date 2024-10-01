В Белгородской области с начала спецоперации повреждено 35 000 домов и квартир
За 2,5 года в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области повреждено более 35 000 домов и квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Наибольшее число разрушений – в Шебекинском округе, городе Белгороде и Белгородском районе», – написал глава региона.
По словам Гладкова, на сегодняшний день строители восстановили уже около 25 000 жилых помещений.
После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В конце июня Гладков сообщил, что за это время в Белгородской области повреждено более 26 000 домов и квартир. 30 июля губернатор заявил уже о свыше 30 000 пострадавших домов и квартир. На тот момент в Белгородской области было восстановлено более 24 000 жилых помещений.