В Белгородской области с начала спецоперации повреждено 35 000 домов и квартир

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В конце июня Гладков сообщил, что за это время в Белгородской области повреждено более 26 000 домов и квартир. 30 июля губернатор заявил уже о свыше 30 000 пострадавших домов и квартир. На тот момент в Белгородской области было восстановлено более 24 000 жилых помещений.