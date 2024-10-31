В России пачка сливочного масла в 180 грамм подорожала на 24% за год
Цена на пачку сливочного масла в 180 грамм в России поднялась на 24% и составила 184 руб. в октябре текущего года относительно аналогичного периода предыдущего года. Самый значительный рост в 60% зафиксирован в Архангельской области и Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Контур.Маркета».
На третьем месте оказалась Томская область – 51%, в Сахалинской рост составил 42%. Самое незначительное повышение стоимости зафиксировано в Краснодарском крае – 3%, Ставропольском крае и Якутии – 4%.
В начале осени 2024 г. Росстат отметил подорожание сливочного масла на 18%. При этом цена продукта с 22 по 28 октября выросла на 2%. По данным ведомства, сливочное масло с начала сентября подорожало на 6,59%, с начала года – на 26%.
30 сентября «Ведомости» писали, что влияет на динамику инфляции в России. Инфляция в стране с начала 2024 г. достигала 5,52%. Основной рост приходится на увеличение стоимости услуг, также существенно дорожает плодоовощная продукция. Текущий показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года (примерно 4,3%).