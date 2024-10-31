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В России пачка сливочного масла в 180 грамм подорожала на 24% за год

Ведомости

Цена на пачку сливочного масла в 180 грамм в России поднялась на 24% и составила 184 руб. в октябре текущего года относительно аналогичного периода предыдущего года. Самый значительный рост в 60% зафиксирован в Архангельской области и Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Контур.Маркета».

На третьем месте оказалась Томская область – 51%, в Сахалинской рост составил 42%. Самое незначительное повышение стоимости зафиксировано в Краснодарском крае – 3%, Ставропольском крае и Якутии – 4%.

В начале осени 2024 г. Росстат отметил подорожание сливочного масла на 18%. При этом цена продукта с 22 по 28 октября выросла на 2%. По данным ведомства, сливочное масло с начала сентября подорожало на 6,59%, с начала года – на 26%.

30 сентября «Ведомости» писали, что влияет на динамику инфляции в России. Инфляция в стране с начала 2024 г. достигала 5,52%. Основной рост приходится на увеличение стоимости услуг, также существенно дорожает плодоовощная продукция. Текущий показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года (примерно 4,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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