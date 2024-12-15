Вертолет Ми-8 вылетел к терпящему бедствие судну в Керченском проливе
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь грузовому судну с нефтепродуктами, который из-за непогоды терпит бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал федерального ведомства.
«Из-за непогоды в Керченском проливе судно "Волгонефть 212" повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», – говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 со спасателями «Крым-Спас» вылетел на место происшествия, из керченской бухты Камыш-Бурун также вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра. Информация о разливе нефтепродуктов уточняется, добавили в МЧС.
Еще один танкер «Волгонефть» получил повреждения из-за шторма, на борту находятся 14 человек, сообщил позднее ТАСС со ссылкой на экстренные службы.