Вертолет Ми-8 вылетел к терпящему бедствие судну в Керченском проливе

«Интерфакс» ранее 15 декабря сообщил со ссылкой на экстренные службы, что «Волгонефть 212» терпит бедствие в 8 км от берега в Керченском проливе. На борту судна находится около 4300 т мазута. По данным ТАСС, танкер приписан к порту Санкт-Петербург, его владельцем является компания «Каматранс».