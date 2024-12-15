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Вертолет Ми-8 вылетел к терпящему бедствие судну в Керченском проливе

Ведомости

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь грузовому судну с нефтепродуктами, который из-за непогоды терпит бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал федерального ведомства.

«Из-за непогоды в Керченском проливе судно "Волгонефть 212" повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 со спасателями «Крым-Спас» вылетел на место происшествия, из керченской бухты Камыш-Бурун также вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра. Информация о разливе нефтепродуктов уточняется, добавили в МЧС.

«Интерфакс» ранее 15 декабря сообщил со ссылкой на экстренные службы, что «Волгонефть 212» терпит бедствие в 8 км от берега в Керченском проливе. На борту судна находится около 4300 т мазута. По данным ТАСС, танкер приписан к порту Санкт-Петербург, его владельцем является компания «Каматранс».

Еще один танкер «Волгонефть» получил повреждения из-за шторма, на борту находятся 14 человек, сообщил позднее ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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