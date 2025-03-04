Госдума одобрила проект о наказании за несообщение о подготовке диверсий
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за несообщение о подготовке диверсий, следует из думской электронной базы.
Проектом закона предлагается внести изменения в ст. 205.6 УК РФ, добавив положение о наказании за несообщение о лице, готовящем либо совершающем преступления диверсионной направленности. По ст. 205.6 УК РФ предусматривается наказание до года лишения свободы.
Одним из авторов инициативы является председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Он отмечал, что принятие закона позволит дополнительно обезопасить объекты ТЭКа, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.
Сейчас законодательством предусмотрено наказание за несообщение в органы власти только о преступлениях террористической направленности. Уточняется, что в условиях проведения спецоперации на территории РФ наблюдается повышение количества диверсионных атак на значимые объекты.
25 января нижняя палата приняла закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Инициативой предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях – физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов.