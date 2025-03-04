Госдума одобрила проект о наказании за несообщение о подготовке диверсий

25 января нижняя палата приняла закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Инициативой предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях – физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов.