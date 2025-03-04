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Госдума одобрила проект о наказании за несообщение о подготовке диверсий

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за несообщение о подготовке диверсий, следует из думской электронной базы.

Проектом закона предлагается внести изменения в ст. 205.6 УК РФ, добавив положение о наказании за несообщение о лице, готовящем либо совершающем преступления диверсионной направленности. По ст. 205.6 УК РФ предусматривается наказание до года лишения свободы.

Одним из авторов инициативы является председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Он отмечал, что принятие закона позволит дополнительно обезопасить объекты ТЭКа, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

Сейчас законодательством предусмотрено наказание за несообщение в органы власти только о преступлениях террористической направленности. Уточняется, что в условиях проведения спецоперации на территории РФ наблюдается повышение количества диверсионных атак на значимые объекты.

25 января нижняя палата приняла закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Инициативой предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях – физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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