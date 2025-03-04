В 2024 году за злоупотребления при реализации нацпроектов осуждено 1300 человек

В 2024 г. 1318 человек были осуждены за злоупотребления при реализации национальных проектов. По данным Генеральной прокуратуры России, преступные действия участников нацпроектов стали основанием для их уголовного преследования, в том числе по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд руб.