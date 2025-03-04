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В 2024 году за злоупотребления при реализации нацпроектов осуждено 1300 человек

Ведомости

В 2024 г. 1318 человек были осуждены за злоупотребления при реализации национальных проектов. По данным Генеральной прокуратуры России, преступные действия участников нацпроектов стали основанием для их уголовного преследования, в том числе по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд руб.

«Так, благодаря прокурорскому вмешательству введены в эксплуатацию кольцевой водопровод в Минусинске и общественная территория в Норильске Красноярского края общей стоимостью свыше 253 млн руб. (национальный проект «Жилье и городская среда»)», – приводит пример ведомство.

По результатам прокурорских проверок, в том числе на основе материалов Росфинмониторинга, в 2024 г. было возбуждено 54 уголовных дела с общим ущербом свыше 1,1 млрд руб. В судах вынесено 1119 обвинительных приговоров.

В целом за год прокуроры выявили более 91 400 нарушений в сфере нацпроектов, внесли свыше 49 000 представлений, а 27 500 человек были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Виновным лицам назначены штрафы на сумму более 1 млрд руб. за нарушения подрядчиками сроков выполнения работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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