В 2024 году за злоупотребления при реализации нацпроектов осуждено 1300 человек
В 2024 г. 1318 человек были осуждены за злоупотребления при реализации национальных проектов. По данным Генеральной прокуратуры России, преступные действия участников нацпроектов стали основанием для их уголовного преследования, в том числе по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд руб.
«Так, благодаря прокурорскому вмешательству введены в эксплуатацию кольцевой водопровод в Минусинске и общественная территория в Норильске Красноярского края общей стоимостью свыше 253 млн руб. (национальный проект «Жилье и городская среда»)», – приводит пример ведомство.
По результатам прокурорских проверок, в том числе на основе материалов Росфинмониторинга, в 2024 г. было возбуждено 54 уголовных дела с общим ущербом свыше 1,1 млрд руб. В судах вынесено 1119 обвинительных приговоров.
В целом за год прокуроры выявили более 91 400 нарушений в сфере нацпроектов, внесли свыше 49 000 представлений, а 27 500 человек были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Виновным лицам назначены штрафы на сумму более 1 млрд руб. за нарушения подрядчиками сроков выполнения работ.