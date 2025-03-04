Суд в апелляции утвердил штраф в 8 млрд рублей в отношении Google
Чертановский районный суд Москвы в апелляционной инстанции утвердил административное наказание в виде штрафа в 8 млрд руб. в отношении компании Google, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В 2023 г. компания Google была дважды оштрафована более чем на 4 млрд руб.: за невыплату в срок оборотного штрафа в рамках антимонопольного дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и за систематическое неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.
Ранее, 14 января, тот же суд оштрафовал американскую компанию за неуплату прошлых штрафов. Компания была признана виновной по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Российские суды в течение 2024 г. несколько раз штрафовали Google.
В октябре 2024 г. сумма требований 17 российских телеканалов на YouTube превысила два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб., поскольку компания не выполнила требования о восстановлении их аккаунтов. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты СМИ или выплатить неустойку при невыполнении требования. Его решение необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сумма иска российских телеканалов к Google «исполнена символизма». По его мнению, такие требования демонстрируют суть их претензий к зарубежной компании.