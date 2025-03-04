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Суд в апелляции утвердил штраф в 8 млрд рублей в отношении Google

Ведомости

Чертановский районный суд Москвы в апелляционной инстанции утвердил административное наказание в виде штрафа в 8 млрд руб. в отношении компании Google, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В 2023 г. компания Google была дважды оштрафована более чем на 4 млрд руб.: за невыплату в срок оборотного штрафа в рамках антимонопольного дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и за систематическое неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.

Ранее, 14 января, тот же суд оштрафовал американскую компанию за неуплату прошлых штрафов. Компания была признана виновной по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Российские суды в течение 2024 г. несколько раз штрафовали Google.

В октябре 2024 г. сумма требований 17 российских телеканалов на YouTube превысила два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб., поскольку компания не выполнила требования о восстановлении их аккаунтов. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты СМИ или выплатить неустойку при невыполнении требования. Его решение необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сумма иска российских телеканалов к Google «исполнена символизма». По его мнению, такие требования демонстрируют суть их претензий к зарубежной компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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