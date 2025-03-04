Суд в апелляции утвердил штраф в 8 млрд рублей в отношении Google

В октябре 2024 г. сумма требований 17 российских телеканалов на YouTube превысила два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб., поскольку компания не выполнила требования о восстановлении их аккаунтов. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты СМИ или выплатить неустойку при невыполнении требования. Его решение необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения.