Генконсульство: россияне не пострадали при наезде авто в немецком Мангейме

Наезд на людей в Мангейме произошел днем 3 марта. Тогда черный внедорожник на большой скорости двигался от площади Парадеплатц по направлению к водонапорной башне и врезался в толпу людей. Bild со ссылкой на источники в органах безопасности писала, что в результате наезда погибли минимум два человека, 25 пострадали.