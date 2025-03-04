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Генконсульство: россияне не пострадали при наезде авто в немецком Мангейме

Ведомости

Среди пострадавших при наезде автомобиля в немецком Мангейме нет россиян, сообщили в российском генконсульстве в Германии.

«Относительно инцидента, произошедшего 3 марта около 12 часов дня в центре Мангейма, получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших россияне на данный момент отсутствуют», – говорится в сообщении.

Наезд на людей в Мангейме произошел днем 3 марта. Тогда черный внедорожник на большой скорости двигался от площади Парадеплатц по направлению к водонапорной башне и врезался в толпу людей. Bild со ссылкой на источники в органах безопасности писала, что в результате наезда погибли минимум два человека, 25 пострадали.

Это стало вторым инцидентом с наездом на людей в Германии за последний месяц. 13 февраля в Мюнхене 24-летний гражданин Афганистана в ходе проведения митинга сотрудников городских служб на площади Штигльмайера наехал на толпу людей. В результате происшествия пострадали 28 человек, в том числе дети.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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