Генконсульство: россияне не пострадали при наезде авто в немецком Мангейме
Среди пострадавших при наезде автомобиля в немецком Мангейме нет россиян, сообщили в российском генконсульстве в Германии.
«Относительно инцидента, произошедшего 3 марта около 12 часов дня в центре Мангейма, получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших россияне на данный момент отсутствуют», – говорится в сообщении.
Наезд на людей в Мангейме произошел днем 3 марта. Тогда черный внедорожник на большой скорости двигался от площади Парадеплатц по направлению к водонапорной башне и врезался в толпу людей. Bild со ссылкой на источники в органах безопасности писала, что в результате наезда погибли минимум два человека, 25 пострадали.
Это стало вторым инцидентом с наездом на людей в Германии за последний месяц. 13 февраля в Мюнхене 24-летний гражданин Афганистана в ходе проведения митинга сотрудников городских служб на площади Штигльмайера наехал на толпу людей. В результате происшествия пострадали 28 человек, в том числе дети.