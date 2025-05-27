Госдума приняла закон о защите граждан от ненадлежащей работы УК

«Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех. Это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой», – написал спикер Госдумы.