Госдума приняла закон о защите граждан от ненадлежащей работы УК
Госдума РФ приняла закон, который защищает права проживающих в многоквартирных домах граждан, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Инициатива обязывает обслуживающие МКД организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению такими домами, уточнил спикер Госдумы.
«Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех. Это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой», – написал спикер Госдумы.
По информации Володина, с прошлого года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Большинство поступивших обращений были коллективными.
Прокуроры выявили в России по итогам 2024 г. свыше 424 500 нарушений законов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рассказал ранее заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Владимир Чернышев. По материалам прокурорских проверок за прошлый год возбуждено 1214 уголовных дел, продолжил Чернышев. В результате удалось восстановить права 461 000 граждан.