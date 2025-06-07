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Путин подписал закон об обязательстве УК отчитываться перед жильцами

Требование распространяется также на ТСЖ, жилищные и другие потребительские кооперативы
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании предоставлять жильцам многоквартирных домов отчет о деятельности по управлению домом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Организация <...> в течение I квартала текущего года представляет собственникам помещений в МКД отчет о деятельности по управлению МКД за предыдущий год», – следует из поправок.

Требование распространяется также на товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы. Из документа следует, что организации должны будут предоставлять отчет начиная с I квартала 2026 г. Информация будет размещаться в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе «при условии обеспечения размещения такого отчета в системе в автоматизированном режиме».

Инициатива призвана защитить права проживающих в многоквартирных домах граждан, говорил в мае председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда он уточнил, что перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех, а мера позволит «стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой». По информации Володина, с прошлого года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Большинство поступивших обращений были коллективными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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