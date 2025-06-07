Путин подписал закон об обязательстве УК отчитываться перед жильцами

Путин подписал закон об обязательстве УК отчитываться перед жильцамиТребование распространяется также на ТСЖ, жилищные и другие потребительские кооперативы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании предоставлять жильцам многоквартирных домов отчет о деятельности по управлению домом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Организация <...> в течение I квартала текущего года представляет собственникам помещений в МКД отчет о деятельности по управлению МКД за предыдущий год», – следует из поправок.
Требование распространяется также на товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы. Из документа следует, что организации должны будут предоставлять отчет начиная с I квартала 2026 г. Информация будет размещаться в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе «при условии обеспечения размещения такого отчета в системе в автоматизированном режиме».
Инициатива призвана защитить права проживающих в многоквартирных домах граждан, говорил в мае председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда он уточнил, что перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех, а мера позволит «стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой». По информации Володина, с прошлого года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Большинство поступивших обращений были коллективными.