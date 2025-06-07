Путин подписал закон об обязательстве УК отчитываться перед жильцами

Инициатива призвана защитить права проживающих в многоквартирных домах граждан, говорил в мае председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда он уточнил, что перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех, а мера позволит «стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой». По информации Володина, с прошлого года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Большинство поступивших обращений были коллективными.