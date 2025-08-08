Александр Овечкин в девятый раз выиграл «Харламов Трофи»

Старейшее спортивное издание России, «Советский спорт», определило очередного обладателя почетной премии «Харламов Трофи» лучшему хоккеисту страны. Необычность ситуации заключается в том, что предыдущий раз награда имени выдающегося мастера современности вручалась еще шесть лет назад. Затем течение всех спортивных, и не только, событий в мире нарушила пандемия коронавируса. Встал на паузу и референдум «Совспорта». В 2025 году редакция приняла решение возродить престижный конкурс, запустив новое масштабное голосование среди людей хоккея.

В нынешнем референдуме приняли участие 107 респондентов - журналисты, блогеры, представители клубов КХЛ и хоккейных организаций, легенды самой быстрой игры на планете. Каждый участник голосования выбирал свою тройку лучших отечественных хоккеистов в сезоне-2024/25 без ограничений по чемпионатам, будь то Континентальная хоккейная лига или НХЛ.

По итогам опроса победу за явным преимуществом одержал лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин. Лидер и капитан «Вашингтон Кэпиталс» набрал в сумме 314 баллов. Второе место занял Сергей Бобровский (184), третье - Никита Кучеров (65).

Для Ови этот «Харламов Трофи» стал уже девятым в карьере. По количеству побед в конкурсе Александр Великий тоже вне конкуренции. Помимо нынешнего лауреата больше одного раза премию выигрывали только Павел Дацюк (2010/11, 2012/13) и Евгений Малкин (2011/12, 2016/17). Кроме этой великолепной тройки в референдуме первенствовали: Сергей Федоров (2002/23), Илья Ковальчук (2003/04), Артемий Панарин (2015/16) и Никита Кучеров (2018/19).