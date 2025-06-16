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19 июня 15:24ГлавнаяНовости

Минспорт России и «Советский спорт» подписали меморандум о сотрудничестве

Подписи под меморандумом поставили министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев и генеральный директор «Советского спорта» Лилия Соловьева
Руслан Ипполитов

Министерство спорта Российской Федерации и «Советский спорт» подписали меморандум о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме 2025. Подписи под меморандумом поставили министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев и генеральный директор «Советского спорта» Лилия Соловьева.

Сотрудничество с первым спортивным медиа страны подразумевает не только информационную поддержку проводимых под эгидой Минспорта мероприятий, но и запуск совместных проектов: популяризацию новых героев – членов сборных команд России и повышение мотивации у населения к регулярным занятиям спортом

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев:

«Читали, читаем и будем читать. Спасибо всему коллективу, журналистам «Советского спорта». Газета — славная. Я благодарю вас за поддержку и продвижение нашей отрасли, которая охватывает десятки миллионов сограждан. Я являюсь вашим читателем и поклонником»

Генеральный директор «Советского спорта» Лилия Соловьева:

«Советский спорт» всегда поддерживал инициативы Минспорта. Рада, что с сегодняшнего дня мы будем к этим инициативам причастны. Отдельное спасибо Михаилу Владимировичу и коллегам за то, что с энтузиастом отнеслись к нашему предложению закрепить отношения и продолжить их развитие. У «Совспорта» очень большие возможности и планы, которые уже идут во благо российского спорта».

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