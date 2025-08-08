Ведомости
Клиент PARI поставил 340 000 рублей на дерби «Локомотива» и «Спартака» в четвертом туре РПЛ

Самый интригующий матч субботы
Валентин Васильев

9 августа в четвертом туре Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет «Спартак». Столичное дерби состоится на «РЖД Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и изучила, как ставят клиенты на предстоящую игру.

До начала встречи букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, отдавая лишь небольшое преимущество номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» можно по коэффициенту 2.50, что соответствует примерно 39% вероятности. Триумф «Спартака» в линии PARI идет за 2.75 (около 35%). Вероятность ничьей котируется за 3.50 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI прогнозируют успех хозяев. На победу «Локомотива» приходится почти 62% от общего оборота ставок на исход встречи. Еще 29% от всего объема пари сделано в пользу победы «Спартака», а оставшиеся 9% — на ничью.

Аналитики PARI ждут от соперников результативной игры. Поставить на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, можно за 1.65. Противоположный вариант (не более двух мячей) оценивается котировкой 2.20. Стоит отметить, что за первые три тура чемпионата и один тур Кубка России ставка на тотал больше 2.5 зашла во всех матчах с участием «Локомотива» и лишь в одном — с участием «Спартака».

С высокой долей вероятности, ни один из соперников не сможет сыграть в этом матче «на ноль». Если команды Михаила Галактионова и Деяна Станковича поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.55. Противоположный вариант доступен за 2.45. На старте сезона «Локомотив» обменивался голами со своими соперниками в трех матчах, а «Спартак» — лишь в одном.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счетничья 1:1 за 7.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.80. Поставить на то, что счет откроют красно-зеленые, можно за 1.87. Котировки на дебютный гол в исполнении красно-белых составляют 2.05. Пари на волевую победу любой из команд будет рассчитано за 5.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 340 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на то, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву», по коэффициенту 1.55.

По итогам трех туров РПЛ «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с девятью очками. Только лишь команда Галактионова выиграла на старте три матча из трех. Единственный раз в истории «Локо» стартовал с девятью очками из девяти возможных в чемпионском для себя сезоне-2017/18. «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице с четырьмя баллами. В прошлом сезоне команды в личных встречах обменялись домашними победами: «Локо» выиграл со счетом 3:1 на «РЖД Арене», а «Спартак» — 5:2 на «Лукойл Арене».

Прогноз на матч «Локомотив» - «Спартак»

Перед четвертым туром главным фаворитом чемпионата России в сезоне-2025/26 остается «Зенит». Котировки на итоговый триумф петербуржцев составляют 2.15. Действующий чемпион «Краснодар» считается вторым по силам претендентом на титул (6.00). Следом идут «Спартак» (8.00), ЦСКА (9.00), «Локомотив» (10.00) и «Динамо» (12.00). В прошлом сезоне «Спартак» в итоговой турнирной таблице финишировал четвертым, а «Локомотив»шестым.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

