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4 августа 3:57ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив – Спартак, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В этих дерби скучно не бывает
Валентин Васильев

В программе четвертого тура чемпионата России по футболу прежде всего обращает на себя внимание столичное дерби. «Локомотив» принимает «Спартак» в качестве единоличного лидера сезона - такого не было давно. Разберем предстоящую встречу с точки зрения предматчевых раскладов, прикинем шансы сторон, сверившись с линиями букмекеров. 

Команда 1Время началаКоманда 2
«Локомотив» (Москва)09.08.2025, Сб 
18:00 МСК		«Спартак» (Москва)
П1 – 2.60Х – 3.60П2 – 2.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»423998206-342
«Спартак»983942342-206

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

Кубок России

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

Кубок России

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

13.07.2025«Спартак»

4:1

«Спартак» Суботица

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Локомотива» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив»

РПЛ

28.09.2024«Локомотив»

3:1

«Спартак»

РПЛ

28.04.2024«Спартак»

3:2

«Локомотив»

РПЛ

05.11.2023«Локомотив»

1:1

«Спартак»

РПЛ

27.02.2023«Спартак»

4:2

«Локомотив»

Кубок России

Место в турнирной таблице

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Трудно сказать, что более непривычно видеть - «Локомотив» на чистом первом месте или «Спартак» - возле «стыковой» зоны. Понятно, что красно-белых нынешняя позиция в таблице категорически не устраивает.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив33008-39
2. Крылья Советов32107-27
3. Балтика32107-37
4. Краснодар32015-26
5. Акрон31206-25
6. Зенит31205-45
7. ЦСКА31203-25
8. Рубин21104-24
9. Динамо Махачкала31112-24
10. Динамо Москва31112-24
11. Спартак31112-44
12. Оренбург30213-42
13. Ахмат30031-50
14. Ростов30032-70
15. Пари НН30032-80
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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«Локомотиву» в некотором смысле повезло с соперниками на старте чемпионата. «Сочи» был откровенно плохо готов к старту на высшем уровне и в последние минуты в Черкизово просто развалился. У «Краснодара» продолжается классический постчемпионский синдром, а «Пари НН» пребывает в стадии очередной перестройки. Однако это не умаляет заслуг команды Галактионова. Она вывезла с Кубани три очка, а столичное «Динамо» не взяло ни одного. Хотя бело-голубых гораздо чаще причисляют к кандидатам в чемпионы, нежели красно-зеленых.

«Спартак» начал сезон ни шатко, ни валко. Минимальная победа над махачкалинским «Динамо» - сомнительный повод для гордости топ-клуба. Но дальше - хуже: разгром от калининградского «возвращенца» в РПЛ и только ничья на выезде с «Акроном». За три тура у красно-белых три удаления. К дерби спартаковцы подходят явно не в лучшем игровом и психологическом состоянии. Но на эмоциях, кураже они способны обыграть любого в России. Вопрос только в том, с какой ноги в субботу утром встанут игроки Станковича.

Отличительной чертой этого дерби является повышенная результативность. За последние семь матчей в них только раз забивала лишь одна команда. Пять из этих игр были «верховыми». Так что вариант с обоюдным взятием ворот в этом случае выглядит достаточно перспективным.

Трансляции

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Субботнее дерби покажет телеканал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальных сайтах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Тимофеев (травма)

«Спартак»: Хлусевич (дисквалификация), Бонгонда  (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»

Позиция«Локомотив»«Спартак»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин98. МаксименкоВратарь
Защитник24. Ненахов97. ДенисовЗащитник
Защитник23. Монтес6. БабичЗащитник
Защитник85. Морозов68. ЛитвиновЗащитник
Защитник77. Самошников2. РябчукПолузащитник
Полузащитник6. Баринов35. МартинсПолузащитник
Полузащитник93. Карпукас18. УмяровПолузащитник
Полузащитник83. Батраков5. БаркоПолузащитник
Нападающий9. Пиняев7. СолариПолузащитник
Нападающий7. Бакаев11. ГарсияНападающий
Нападающий19. Воробьев9. УгальдеНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК «Бетсити» установила высокие котировки на все основные исходы встречи и очень близкие - на победу одной из команд - 2.60 на «Локо» и 2.80 на «Спартак». Ничья в конторе котируется за 3.60.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Локомотив» – «Спартак»?

За последние 10 матчей «Локо» победил «Спартак» всего дважды  при шести поражениях. Но в новом противостоянии аналитики находят шансы команд на успех практически равными.

С каким счетом завершится матч «Локомотив» – «Спартак»?

В линии точного счета «Бетсити» самый низкий коэффициент (6.40) установлен на ничью 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Спартак»?

На территории Российской Федерации игру бесплатно покажет  «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Спартак»?

Проще и надежнее всего это сделать посредством официального сайта клуба-хозяина. Нижний ценовой порог - 1 700 рублей, верхний - 28 000.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

На матч РПЛ без паспорта болельщика не попасть.

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