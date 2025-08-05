Локомотив – Спартак, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В программе четвертого тура чемпионата России по футболу прежде всего обращает на себя внимание столичное дерби. «Локомотив» принимает «Спартак» в качестве единоличного лидера сезона - такого не было давно. Разберем предстоящую встречу с точки зрения предматчевых раскладов, прикинем шансы сторон, сверившись с линиями букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: еще не назначены
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|42
|39
|98
|206-342
|«Спартак»
|98
|39
|42
|342-206
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
Кубок России
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
Кубок России
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|13.07.2025
|«Спартак»
4:1
«Спартак» Суботица
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Локомотива» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
|28.09.2024
|«Локомотив»
3:1
«Спартак»
РПЛ
|28.04.2024
|«Спартак»
3:2
«Локомотив»
РПЛ
|05.11.2023
|«Локомотив»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|27.02.2023
|«Спартак»
4:2
«Локомотив»
Кубок России
Трудно сказать, что более непривычно видеть - «Локомотив» на чистом первом месте или «Спартак» - возле «стыковой» зоны. Понятно, что красно-белых нынешняя позиция в таблице категорически не устраивает.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2. Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Балтика
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5. Акрон
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|6. Зенит
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|7. ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|8. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|9. Динамо Махачкала
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Спартак
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12. Оренбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|13. Ахмат
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|14. Ростов
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|15. Пари НН
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
«Локомотиву» в некотором смысле повезло с соперниками на старте чемпионата. «Сочи» был откровенно плохо готов к старту на высшем уровне и в последние минуты в Черкизово просто развалился. У «Краснодара» продолжается классический постчемпионский синдром, а «Пари НН» пребывает в стадии очередной перестройки. Однако это не умаляет заслуг команды Галактионова. Она вывезла с Кубани три очка, а столичное «Динамо» не взяло ни одного. Хотя бело-голубых гораздо чаще причисляют к кандидатам в чемпионы, нежели красно-зеленых.
«Спартак» начал сезон ни шатко, ни валко. Минимальная победа над махачкалинским «Динамо» - сомнительный повод для гордости топ-клуба. Но дальше - хуже: разгром от калининградского «возвращенца» в РПЛ и только ничья на выезде с «Акроном». За три тура у красно-белых три удаления. К дерби спартаковцы подходят явно не в лучшем игровом и психологическом состоянии. Но на эмоциях, кураже они способны обыграть любого в России. Вопрос только в том, с какой ноги в субботу утром встанут игроки Станковича.
Отличительной чертой этого дерби является повышенная результативность. За последние семь матчей в них только раз забивала лишь одна команда. Пять из этих игр были «верховыми». Так что вариант с обоюдным взятием ворот в этом случае выглядит достаточно перспективным.
Субботнее дерби покажет телеканал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальных сайтах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Тимофеев (травма)
«Спартак»: Хлусевич (дисквалификация), Бонгонда (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»
|Позиция
|«Локомотив»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|77. Самошников
|2. Рябчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|5. Барко
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Пиняев
|7. Солари
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Бакаев
|11. Гарсия
|Нападающий
|Нападающий
|19. Воробьев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Деян Станкович
|Главный тренер
БК «Бетсити» установила высокие котировки на все основные исходы встречи и очень близкие - на победу одной из команд - 2.60 на «Локо» и 2.80 на «Спартак». Ничья в конторе котируется за 3.60.
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За последние 10 матчей «Локо» победил «Спартак» всего дважды при шести поражениях. Но в новом противостоянии аналитики находят шансы команд на успех практически равными.
В линии точного счета «Бетсити» самый низкий коэффициент (6.40) установлен на ничью 1:1.
На территории Российской Федерации игру бесплатно покажет «Матч ТВ».
Проще и надежнее всего это сделать посредством официального сайта клуба-хозяина. Нижний ценовой порог - 1 700 рублей, верхний - 28 000.
На матч РПЛ без паспорта болельщика не попасть.