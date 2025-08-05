Локомотив – Спартак, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотиву» в некотором смысле повезло с соперниками на старте чемпионата. «Сочи» был откровенно плохо готов к старту на высшем уровне и в последние минуты в Черкизово просто развалился. У «Краснодара» продолжается классический постчемпионский синдром, а «Пари НН» пребывает в стадии очередной перестройки. Однако это не умаляет заслуг команды Галактионова. Она вывезла с Кубани три очка, а столичное «Динамо» не взяло ни одного. Хотя бело-голубых гораздо чаще причисляют к кандидатам в чемпионы, нежели красно-зеленых.

«Спартак» начал сезон ни шатко, ни валко. Минимальная победа над махачкалинским «Динамо» - сомнительный повод для гордости топ-клуба. Но дальше - хуже: разгром от калининградского «возвращенца» в РПЛ и только ничья на выезде с «Акроном». За три тура у красно-белых три удаления. К дерби спартаковцы подходят явно не в лучшем игровом и психологическом состоянии. Но на эмоциях, кураже они способны обыграть любого в России. Вопрос только в том, с какой ноги в субботу утром встанут игроки Станковича.

Отличительной чертой этого дерби является повышенная результативность. За последние семь матчей в них только раз забивала лишь одна команда. Пять из этих игр были «верховыми». Так что вариант с обоюдным взятием ворот в этом случае выглядит достаточно перспективным.