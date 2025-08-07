Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортивные площадки в Челябинске и Магнитогорске

Новые спортивные объекты открыли на Красноармейской улице в Челябинске и на территории Парка у Вечного огня в Магнитогорске. Торжественные мероприятия посетили, в частности, паралимпийцы, которым необходимо готовиться к Паралимпийским играм.

Строительство инклюзивных площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Вызов» – инициативе благотворительной программы ДоброFON компании FONBET . Ранее в рамках проекта открыли 10 площадок в Москве и Московской области, две – в Рязанской области, две – в Туле. До конца года новые спортивные объекты также появятся в Санкт-Петербурге и Курской области.

«Челябинская область стала четвертым регионом страны, где реализуется этот проект. У нас большое количество спортсменов, которые готовятся к Паралимпийским играм, поэтому такая площадка, конечно, была необходима», – первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Проект «Вызов» направлен на создание доступной спортивной и социальной среды для инклюзивных групп. Его основная цель – предоставить равные возможности для занятий спортом всем желающим, вне зависимости от их способностей или физических ограничений.

«Этот проект меняет страну. В городе инклюзивная площадка станет новой точкой притяжения. Немаловажно, что тренажеры созданы нашим производителем из Верхнеуральска», — отметил директор областного бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Александр Казаков, который напомнил о тренировках для спортсменов и людей с ОВЗ.

На новых площадках смогут бесплатно заниматься как граждане без ограничений по здоровью, так и спортсмены с ограниченными возможностями. На тренажерах можно выполнять жим от плеч, тягу к поясу, маятниковые приседания и другие упражнения. Инструкции по выполнению упражнений и советы от тренеров доступны по QR-кодам на снарядах.

«Я знаю, насколько здесь развита спортивная инфраструктура, но пока в регионе мало площадок для тех, у кого есть ограничения по здоровью. Главная идея проекта заключается в том, что спорт должен быть доступен совершенно для каждого», – олимпийский чемпион по фигурному катанию, заместитель генерального директора компании FONBET Алексей Ягудин.

Заместитель главы Магнитогорска Наталья Сафонова назвала открытие площадки новой страницей в истории города. По её словам, тренажеры подойдут, например, и людям с ограничениями по здоровью, и пожилым горожанам.

«Здесь смогут заниматься спортом все, независимо от возраста и состояния здоровья. Мы благодарны за такие инициативы, которые реализуются для жителей, для людей», – заявила Сафонова.

Уникальности магнитогорской площадки заключается еще и в том, что все тренажеры на ней были созданы на магнитогорском предприятии.

Источник: пресс-служба FONBET

***

Одно из приоритетных направлений деятельности благотворительной программы ДоброFON – поддержка и развитие инклюзивного спорта в России. Среди крупнейших партнерств – «Фестиваль адаптивного хоккея» и футбольный турнир «Стальная воля», а также сотрудничество с Паралимпийским комитетом (ПКР) и Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).