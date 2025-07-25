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25 июля 8:35ГлавнаяНовости

ДоброFON и «Память поколений» помогли «Великолукскому дому-интернату» в рамках проекта «Города Героев»

Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Руслан Ипполитов

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Великие Луки – седьмой город на карте «Городов Героев». 
ГБУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» получил новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 1,6 млн рублей. Теперь в учреждении появились механотерапевтическая установка и пневмомассажёр.
Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 24 июля. В ней приняли участие: заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева, заместитель начальника Управления образования города Инна Репях, директор «Великолукского дома-интерната» Ольга Томаева, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».

Татьяна Николаева, заместитель министра социальной защиты Псковской области:
«В Псковской области 26 стационарных социальных учреждений для престарелых и инвалидов, в общей сложности там проживают более 2500 человек. Великолукский дом-интернат занимает значимое место в системе социального обслуживания в регионе, это крупное учреждение и новое оборудование здесь точно будет использоваться на все 100% и приносить максимальную пользу».

«Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» работает с 1986 года. В центре открыто четыре отделения, в которых проживают более 400 человек. Почти все из них – в преклонном возрасте, а новое оборудование поможет нормализовать давление, сон, снизить болезненные ощущения в суставах и в целом улучшит качество жизни подопечных дома-интерната.

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​​Ольга Томаева, директор «Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов»: 
«Мы благодарим за предоставленную помощь благотворительный фонд «Память поколений» и благотворительную программу ДоброFON компании FONBET. Когда нам поступило предложение принять участие во всероссийском проекте «Города Героев» – мы были приятно удивлены, что выбрали именно наш город. Обычно искать поддержку сложно, но тут ситуация была обратная нас заметили и предложили помощь».
Помощь в Великих Луках – пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом. Это не первая помощь региону – с 2016 года 156 ветеранов из Псковской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 22 млн рублей. В 2019 году фонд уже предоставлял помощь Великолукскому дому-интернату – тогда на сумму более 700 000 рублей были закуплены средства реабилитации и личной гигиены. В 2020 году Лавровский дом-интернат, а в 2022 – Пушкиногорский также получили помощь от фонда на общую сумму почти 1,5 млн рублей.
Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:
«Великие Луки — седьмая точка на карте нашего социального проекта «Города Героев». Для нас честь приехать в этот город, который в большом объёме испытал на себе все страхи и ужасы Великой Отечественной войны. Благотворительная программа ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» передали необходимое медицинское оборудование местному дому-интернату для престарелых и инвалидов, где проживают ветераны. Нас очень тепло здесь приняли. Надеемся, что эта помощь улучшит условия жизни и реабилитации постояльцев учреждения​​».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Великие Луки – седьмой город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в учреждениях в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани и Зеленодольске. Также до конца года помощь планируется оказать в Старом Осколе, Астрахани, Кургане и других городах воинской славы и трудовой доблести.

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