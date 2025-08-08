Ведомости
PARI: «Ростов» обыграет «Пари НН» и впервые одержит победу в новом сезоне РПЛ

Когда же Шпилевский наберет первые очки в России?
Валентин Васильев

10 августа состоится матч в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Пари НН». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ростовчан. Коэффициент на итоговую победу команды Джонатана Альбы — 1.75, что составляет 54% вероятности. Триумф нижегородцев котируется за 4.60 или 21%. Поставить на равный счет также можно за 3.80 — 25%.

Клиенты PARI верят в успех команды из Ростова-на-Дону. На победу желто-синих приходится около 94% от общего оборота ставок на исход матча. По 3% сделано в пользу нижегородцев и на ничью.

 В последний раз «Ростов» и «Пари НН» играли друг с другом в конце прошлого сезона РПЛ, и тогда ростовчане одержали крупную победу — 4:0. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в новом сезоне получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.00.

Получить до 25 000 рублей от PARI

При этом аналитики PARI считают, что сценарий предыдущей игры «Ростова» и «Пари НН» не повторится и обе команды отметятся голом. Поставить на это можно за 1.78. Обратный вариант котируется за 2.05. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 9.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах, котируется за 1.65. При этом если желто-синие выиграют оба тайма, сыграет ставка за 4.40. А коэффициент на то, что «Пари НН» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 12.50.

В PARI считают, что первыми забьют футболисты ростовчан. Если дебютный мяч будет на счету команды Альбы, сыграет ставка за 1.60. Первый гол встречи в исполнении «Пари НН» котируется за 2.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей на победу «Ростова» по котировке 1.95.

Прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН»

 «Ростов» начал новый сезон чемпионата России с трех поражений: от «Зенита» (1:2), «Динамо» (0:1) и «Крыльев Советов» (1:4). У нижегородцев тот же результат и поражения от «Краснодара» (0:3), «Крыльев Советов» (0:2) и «Локомотива» (2:3). 

 Поставить перед четвертым туром на чемпионство «Ростова» по итогам всего сезона можно за 1500.00. «Золото» для «Пари НН» котируется за 5000.00. Фаворитом РПЛ считается «Зенит». Чемпионство петербуржцев оценивается по коэффициенту 2.15. На триумф «Краснодара» можно поставить за 6.00. Замыкает тройку фаворитов «Спартак» (8.00).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое

