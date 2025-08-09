Ростов - Пари НН, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Четыре команды остаются без очков в турнирной таблице. Две из них сойдутся в Ростове-на-Дону. Тут уж кто-то точно наберет первые зачетные баллы, а может быть, и обе сразу - в случае ничьей. Вдобавок ко всем своим бедам в чемпионате «Ростов» и «Пари НН» еще и кубковый турнир начали с поражений. У кого настроение перед личной встречей хуже, невозможно понять. Скорее и у одних, и других одинаково пасмурное.

Бедственное турнирное положение подразумевает повышенное рвение со стороны двух команд. На победу будут играть и те, и другие. А значит, игра обещает быть обоюдоострой и, хочется верить, результативной. Наш выбор в этой паре: обе забьют.