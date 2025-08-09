Ведомости
Ростов - Пари НН, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды пока без очков
Валентин Васильев

Четвертый тур чемпионата России по футболу финиширует в воскресенье вечером. В заключительном матче выходных «Ростов» примет «Пари НН». Очков пока нет ни у одних, ни у других, но теперь кто-то гарантированно наберет первые. Прикинем шансы сторон на успех и постараемся предугадать исход встречи.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

10.08.2025, Вс

20:30 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.72

Х - 3.80

П2 - 4.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»61316-10
«Пари НН»31610-16

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» Махачкала 

1:0

«Пари НН»

Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Киров

Товарищеский матч

Турнирная таблица

Свернуть

После трех туров команды расположились по соседству в таблице - соответственно, на 14-м и 15-м местах.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив33008-39
2. Крылья Советов32107-27
3. Балтика32107-37
4. Рубин32106-37
5. Краснодар32015-26
5. Акрон31206-25
6. Зенит31205-45
7. ЦСКА31203-25
9. Динамо Махачкала31112-24
10. Динамо Москва31112-24
11. Спартак31112-44
12. Оренбург30213-42
13. Ахмат30031-50
14. Ростов30032-70
15. Пари НН30032-80
16. Сочи30031-90

Прогноз на матч

Свернуть

Четыре команды остаются без очков в турнирной таблице. Две из них сойдутся в Ростове-на-Дону. Тут уж кто-то точно наберет первые зачетные баллы, а может быть, и обе сразу - в случае ничьей. Вдобавок ко всем своим бедам в чемпионате «Ростов» и «Пари НН» еще и кубковый турнир начали с поражений. У кого настроение перед личной встречей хуже, невозможно понять. Скорее и у одних, и других одинаково пасмурное.

Бедственное турнирное положение подразумевает повышенное рвение со стороны двух команд. На победу будут играть и те, и другие. А значит, игра обещает быть обоюдоострой и, хочется верить, результативной. Наш выбор в этой паре: обе забьют.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет общедоступный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ростов»: Мелехин (дисквалификация), Сако, Эль-Аскалани (оба - травмы)

«Пари НН»: Эктов, Царукян (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Пари НН»:

Позиция«Ростов»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Ятимов30. МедведевВратарь
Защитник40. Вахания 70. ШнапцевЗащитник
Защитник5. Прохин2. АлександровЗащитник
Защитник67. Игнатов24. ФариньяЗащитник
Защитник64. Семенчук23. КастильоЗащитник
Полузащитник10. Щетинин8. МайгаПолузащитник
Полузащитник 58. Шанталий22. КаккоевПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник18. Кучаев88. ЛесовойНападающий
Полузащитник7. Роналдо40. ОлусегунНападающий
Нападающий69. Голенков27. ГрулевНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI установила очень щедрый коэффициент на победу клуба-партнера - 4.85. На ничью предложение тоже приличное - 3.80. Вероятность победы хозяев оценена котировкой 1.72.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ростов» - «Пари НН»?

Аналитики выделяют хозяев в качестве явных фаворитов матча. Хотя прошлая их победа состоялась еще в прошлом сезоне.

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Пари НН»?

Бесплатно игру покажет партнер РПЛ - БК Winline.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Пари НН»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или онлайн - на официальном донского клуба. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика обязателен для посещения каждого матча Российской Премьер-лиги.

