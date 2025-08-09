Ростов - Пари НН, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Четвертый тур чемпионата России по футболу финиширует в воскресенье вечером. В заключительном матче выходных «Ростов» примет «Пари НН». Очков пока нет ни у одних, ни у других, но теперь кто-то гарантированно наберет первые. Прикинем шансы сторон на успех и постараемся предугадать исход встречи.
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|6
|1
|3
|16-10
|«Пари НН»
|3
|1
|6
|10-16
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Киров
Товарищеский матч
После трех туров команды расположились по соседству в таблице - соответственно, на 14-м и 15-м местах.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2. Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Балтика
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Рубин
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5. Акрон
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|6. Зенит
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|7. ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9. Динамо Махачкала
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Спартак
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12. Оренбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|13. Ахмат
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|14. Ростов
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|15. Пари НН
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|16. Сочи
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Четыре команды остаются без очков в турнирной таблице. Две из них сойдутся в Ростове-на-Дону. Тут уж кто-то точно наберет первые зачетные баллы, а может быть, и обе сразу - в случае ничьей. Вдобавок ко всем своим бедам в чемпионате «Ростов» и «Пари НН» еще и кубковый турнир начали с поражений. У кого настроение перед личной встречей хуже, невозможно понять. Скорее и у одних, и других одинаково пасмурное.
Бедственное турнирное положение подразумевает повышенное рвение со стороны двух команд. На победу будут играть и те, и другие. А значит, игра обещает быть обоюдоострой и, хочется верить, результативной. Наш выбор в этой паре: обе забьют.
В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет общедоступный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Мелехин (дисквалификация), Сако, Эль-Аскалани (оба - травмы)
«Пари НН»: Эктов, Царукян (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|40. Вахания
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|5. Прохин
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|67. Игнатов
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|64. Семенчук
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Кучаев
|88. Лесовой
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Роналдо
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|69. Голенков
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила очень щедрый коэффициент на победу клуба-партнера - 4.85. На ничью предложение тоже приличное - 3.80. Вероятность победы хозяев оценена котировкой 1.72.
Аналитики выделяют хозяев в качестве явных фаворитов матча. Хотя прошлая их победа состоялась еще в прошлом сезоне.
Бесплатно игру покажет партнер РПЛ - БК Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или онлайн - на официальном донского клуба.
Да, паспорт болельщика обязателен для посещения каждого матча Российской Премьер-лиги.