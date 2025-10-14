Пользователь PARI поставил 270 000 рублей на товарищеский матч сборных России и Боливии

14 октября сборные России и Боливии встретятся в товарищеском матче в Москве. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы 33-й и 77-й команд в рейтинге ФИФА и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают явным фаворитом матча команду Валерия Карпина. Коэффициент на успех России — 1.27, что соответствует примерно 77% вероятности. Ничья котируется за 6.20(приблизительно 15%). Поставить на сенсацию в виде успеха боливийцев можно за 12.50(около 8%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе россиян. На победу подопечных Карпина приходится около 97% от общего объема ставок на исход матча. На успех Боливии и ничью сделано 2% и 1% соответственно.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.60. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.40.

Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Россия, и Боливия, сыграет коэффициент 2.20. Обратный исход идет за 1.68. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа россиян 2:0 за 6.50. Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться Максим Глушенков и Иван Сергеев. Пари на гол каждого из них будет рассчитано за 2.00. Результативный удар в исполнении Алексея Миранчука или Ивана Облякова можно предсказать за 2.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 270 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 2.89 и включил в него пари на тотал больше 1.5 в матче России с Боливией за 1.19. В случае успеха чистый выигрыш по этой ставке составит 510 300 рублей.

Сборная России продолжает свою беспроигрышную серию в товарищеских матчах. После победы над Ираном (2:1) она составляет уже 20 игр с общей разницей мячей 63:8. Сборная Боливии в 2025 году выиграла три матча из семи, в том числе обыграла Бразилию (1:0) и Чили (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Соперники россиян поборются за выход на мировое первенство в межконтинентальных стыковых матчах.