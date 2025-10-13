Ведомости
Россия - Боливия, 14 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

У россиян пошел пятый год без поражений
Валентин Васильев

Свой второй матч в октябрьское «окно ФИФА» сборная России проведет во вторник, 14 октября. На динамовском стадионе имени Льва Яшина команда Валерия Карпина примет Боливию. Приятным ли для хозяев окажется это знакомство? Котировки букмекеров предвещают нашим очередную победу.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 33 

14.10.2025, Вт

20:00 МСК

Сборная Боливии

Место в рейтинге ФИФА: 77

П1 - 1.33

Х - 5.00

П2 - 9.80

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

История матчей:

Ранее соперники не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Боливия0000-0

Последние пять игр сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025

Россия

2:1

Иран

Товарищеский матч

07.09.2025

Катар

1:4

Россия

Товарищеский матч

04.09.2025

Россия

0:0

Иордания

Товарищеский матч

10.06.2025

Беларусь

1:4

Россия

Товарищеский матч

06.06.2025

Россия

1:1

Нигерия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Боливии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025

Боливия

1:0

Иордания

Товарищеский матч

10.09.2025

Боливия

1:0

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025

Колумбия

3:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025

Боливия

2:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

07.06.2025

Венесуэла

2:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

Вторничный матч станет для сборной России уже восьмым в 2025 году. Из семи предыдущих она пять выиграла и дважды сыграла вничью. Поражений у команды Карпина не было с сентября 2021-го (0:1 в Хорватии). Тем не менее периодически она сталкивается с трудностями. В июне россияне не смогли дома справиться с Нигерией (1:1), в сентябре - с Иорданией (0:0). Да и свежую победу над Ираном легкой точно не назовешь. Победный гол Алексей Батраков забил за 20 минут до финального свистка.

Сборная Боливии - типичная «домашняя» команда. На своем поле в высокогорье она способна обыграть любого. Последние подтверждения тому - победы над чилийцами и бразильцами. Обе - «сухие» - 2:0 и 1:0 соответственно. «Нулевку» с Уругвай тоже можно поставить в этот ряд. Но насколько успешно боливийцы играют дома, настолько же стабильно неудачно - в гостях. Достаточно посмотреть результаты их недавних выездов, чтобы в этом убедиться: Эквадор - 0:4, Перу - 1:3, Венесуэла - 0:2, Колумбия - 0:3.

Есть ощущение, что у сборной России назревает очередная победа на ноль. По крайней мере, от обеих команд голов во вторник не ждем. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

В прямом эфире игру Россия - Боливия покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Главный тренер: Валерий Карпин.

Сборная Боливии

Вратари: Карлос Лампе («Боливар»), Гильермо Вискарра («Альянса», Перу), Родриго Банегас («Стронгест»).

Защитники: Хосе Сагредо («Боливар»), Роберто Фернандес, Йомар Роча (оба - «Акрон», Россия), Луис Хакин («Аль-Тай», Саудовская Аравия), Диего Медина (ЦСКА, Болгария), Диего Арройо («Шахтер», Украина), Леонардо Сабала («Канкун», Мексика), Марсело Тиморан («Кордоба», Испания).

Полузащитники: Габриэль Вильямиль («ЛДУ Кито», Колумбия), Мойсес Вильярроэль («Блуминг»), Мигель Терсерос («Америка Минейро», Бразилия), Эктор Куэйяр («Олвейс Реди»), Робсон Томе, Эрвин Вака, Карлос Мельгар (все - «Боливар»), Оскар Лопес («Мальорка-B»).

Нападающие: Кармело Альгараньяс («Каламата», Греция), Энри Вака («Орьенте Петролеро»), Лукас Чавес («Вольта Редонда», Бразилия), Энцо Монтейро («Ауда», Латвия), Мойсес Паниагуа («Олвейс Реди»), Хосе Мартинес (ЦСКА, Болгария).

Главный тренер: Оскар Вильегас.

Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 1.33 на победу российской сборной (в прошлом матче он был на 0.12 выше). Успешное пари на ничью обещает пятикратный выигрыш, а на успех боливийцев - почти десятикратный.

Кто победит в матче Россия - Боливия?

Эксперты считают сборную России явным фаворитом матча. 

Будет ли матч Россия - Боливия результативным?

Коэффициент 1.55 на тотал больше 2.5 предвещает богатое голами действо в Петровском парке. 

Где пройдет матч Россия - Боливия?

Матч примет «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 

Где бесплатно смотреть матч Россия - Боливия?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире . 

Где купить билеты на матч Россия - Боливия?

Исчерпывающая информация о билетной программе размещена на сайте РФС.  

