Россия - Боливия, 14 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Вторничный матч станет для сборной России уже восьмым в 2025 году. Из семи предыдущих она пять выиграла и дважды сыграла вничью. Поражений у команды Карпина не было с сентября 2021-го (0:1 в Хорватии). Тем не менее периодически она сталкивается с трудностями. В июне россияне не смогли дома справиться с Нигерией (1:1), в сентябре - с Иорданией (0:0). Да и свежую победу над Ираном легкой точно не назовешь. Победный гол Алексей Батраков забил за 20 минут до финального свистка.

Сборная Боливии - типичная «домашняя» команда. На своем поле в высокогорье она способна обыграть любого. Последние подтверждения тому - победы над чилийцами и бразильцами. Обе - «сухие» - 2:0 и 1:0 соответственно. «Нулевку» с Уругвай тоже можно поставить в этот ряд. Но насколько успешно боливийцы играют дома, настолько же стабильно неудачно - в гостях. Достаточно посмотреть результаты их недавних выездов, чтобы в этом убедиться: Эквадор - 0:4, Перу - 1:3, Венесуэла - 0:2, Колумбия - 0:3.

Есть ощущение, что у сборной России назревает очередная победа на ноль. По крайней мере, от обеих команд голов во вторник не ждем.