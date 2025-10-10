Клиент PARI поставил 200 000 рублей на ничью в матче Россия — Иран

10 октября сборные России и Ирана встретятся в товарищеском матче. Поединок пройдет в Волгограде и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы россиян выше. Коэффициент на успех команды Валерия Карпина — 1.70, что соответствует примерно 57% вероятности. Поставить на то, что выиграют иранцы, можно за 5.20 (около 19%). Ничья котируется за 4.00 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI уверены в победе сборной России. На успех хозяев приходится около 86% от общего объема ставок на исход встречи. Примерно 3% сделано на Иран, еще приблизительно 11% — на ничью.

Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.03. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.80.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии не смогут отличиться обе команды. Если забьют и Россия, и Иран сыграет коэффициент 2.00. Обратный исход идет за 1.80. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с котировкой 3.05.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первыми забьют россияне, можно поставить за 1.53. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении команды из Азии составляют 2.85.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков заключил пари на ничью с коэффициентом 4.05. В случае успеха чистый выигрыш составит 610 000 рублей.

Сборная России идет на серии из 15 матчей без поражений. В сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1).

Иран уже гарантировал себе путевку на ЧМ-2026. В своем последнем на сегодня матче эта сборная разгромила команду КНДР (3:0).

Россия и Иран в последний раз встречались в 2023 году. Тот контрольный матч завершился со счетом 1:1.