Россия - Иран, 10 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Самый сильный соперник за годы изоляции?
Валентин Васильев

Как и в сентябрьское «окно ФИФА», в октябре сборная России будет по максимуму обеспечена серьезной игровой практикой. На второй месяц осени у команды Валерия Карпина запланированы еще два товарищеских матча. Первый, с Ираном, пройдет в пятницу в Волгограде. Легальные букмекеры уже выкатили широкие линии на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 33 

10.10.2025, Пт

20:00 МСК

Сборная Ирана

Место в рейтинге ФИФА: 21

П1 - 1.45

Х - 4.05

П2 - 8.50

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Волгоград Арена»  (Волгоград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0212-3
Иран1203-2

Последние пять игр сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025

Катар

1:4

Россия

Товарищеский матч

04.09.2025

Россия

0:0

Иордания

Товарищеский матч

10.06.2025

Беларусь

1:4

Россия

Товарищеский матч

06.06.2025

Россия

1:1

Нигерия

Товарищеский матч

25.03.2025

Россия

5:0

Замбия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Ирана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025

Узбекистан

1:0 д.в.

Иран

Кубок наций ФАЦА

04.09.2025

Таджикистан 

2:2

Иран

Кубок наций ФАЦА

01.09.2025

Индия

0:3

Иран

Кубок наций ФАЦА

29.08.2025

Иран

3:1

Афганистан

Кубок наций ФАЦА

10.06.2025

Иран

3:0

КНДР

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Если брать за мерило силы команд рейтинг-лист ФИФА, то можно констатировать, что настолько статусных соперников у сборной России за последние три года не было. В сентябрьской мировой классификации Иран занимает 21-е место. Россия, для сравнения, находится на 12 позиций ниже. 

Но дело не только в цифрах рейтинга. Иранцы стабильно подтверждают свой высокий класс в мировых квалификациях. В марте они в седьмой раз в истории и четвертый раз подряд квалифицировались на Кубок мира. В сентябре Азмун и компания достигли финала  Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии, где только в дополнительное время уступили мощно прогрессирующим в последнее время узбекистанцам. С пятой минуты парни Амира Галенуи играли в меньшинстве после удаления молодого вингера Юсефи, но только на 120-й пропустили единственный мяч! 

Здесь ожидать разгрома болельщикам сборной России не стоит. Даже без травмированного лидера Азмуна иранцы не развалятся под натиском хозяев и полного стадиона. Тем более что нашим соотечественникам домашние матчи в последнее время не очень удаются. Что с Нигерией, что с Иорданией россияне довольствовались ничьими - 1:1 и 0:0, соответственно. При том, что в гостях одержали две победы под копирку - 4:1 над Беларусью и Катаром. 

Отдельно отметим, что в трех из четырех игр с участием России голами отличались обе стороны.  При таких вводных обмен голами выглядит вполне реалистичным сценарием. В FONBET этот вариант идет с коэффициентом 2.02. 

Трансляции

В прямом эфире игру Россия - Иран покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET установили коэффициент 1.45 на победу российской сборной, что соответствует примерно 69% вероятности. Победу Ирана в прематче можно взять за 8.50, ничью - за 4.05. 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Россия - Иран?

Аналитики считают хозяев поля явными фаворитами встречи. Но вот что интересно: за три предыдущих попытки россияне ни разу не победили Иран (две ничьи и поражение).

Будет ли матч Россия - Иран результативным?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 настолько близки (1.85 - 1.95), что предугадать характер игры достаточно сложно.

Где пройдет матч Россия - Иран?

Игру примет Волгоград. 

Где бесплатно смотреть матч Россия - Иран?

«Матч ТВ» покажет октябрьские игры сборной России в прямом эфире . 

Где купить билеты на матч Россия - Иран?

Официальная информация о билетной программе РФС размещена на сайте союза. Помимо футболистов зрителей 10 октября развлекут певица Наталья Подольская и группа «Браво».

