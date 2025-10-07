Россия - Иран, 10 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Как и в сентябрьское «окно ФИФА», в октябре сборная России будет по максимуму обеспечена серьезной игровой практикой. На второй месяц осени у команды Валерия Карпина запланированы еще два товарищеских матча. Первый, с Ираном, пройдет в пятницу в Волгограде. Легальные букмекеры уже выкатили широкие линии на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|2
|1
|2-3
|Иран
|1
|2
|0
|3-2
Последние пять игр сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.09.2025
|Катар
1:4
Россия
Товарищеский матч
04.09.2025
|Россия
0:0
Иордания
Товарищеский матч
10.06.2025
|Беларусь
1:4
Россия
Товарищеский матч
06.06.2025
|Россия
1:1
Нигерия
Товарищеский матч
25.03.2025
|Россия
5:0
Замбия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Ирана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.09.2025
|Узбекистан
1:0 д.в.
Иран
Кубок наций ФАЦА
04.09.2025
|Таджикистан
2:2
Иран
Кубок наций ФАЦА
01.09.2025
|Индия
0:3
Иран
Кубок наций ФАЦА
29.08.2025
|Иран
3:1
Афганистан
Кубок наций ФАЦА
10.06.2025
|Иран
3:0
КНДР
Отбор ЧМ-2026
Если брать за мерило силы команд рейтинг-лист ФИФА, то можно констатировать, что настолько статусных соперников у сборной России за последние три года не было. В сентябрьской мировой классификации Иран занимает 21-е место. Россия, для сравнения, находится на 12 позиций ниже.
Но дело не только в цифрах рейтинга. Иранцы стабильно подтверждают свой высокий класс в мировых квалификациях. В марте они в седьмой раз в истории и четвертый раз подряд квалифицировались на Кубок мира. В сентябре Азмун и компания достигли финала Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии, где только в дополнительное время уступили мощно прогрессирующим в последнее время узбекистанцам. С пятой минуты парни Амира Галенуи играли в меньшинстве после удаления молодого вингера Юсефи, но только на 120-й пропустили единственный мяч!
Здесь ожидать разгрома болельщикам сборной России не стоит. Даже без травмированного лидера Азмуна иранцы не развалятся под натиском хозяев и полного стадиона. Тем более что нашим соотечественникам домашние матчи в последнее время не очень удаются. Что с Нигерией, что с Иорданией россияне довольствовались ничьими - 1:1 и 0:0, соответственно. При том, что в гостях одержали две победы под копирку - 4:1 над Беларусью и Катаром.
Отдельно отметим, что в трех из четырех игр с участием России голами отличались обе стороны. При таких вводных обмен голами выглядит вполне реалистичным сценарием. В FONBET этот вариант идет с коэффициентом 2.02.
В прямом эфире игру Россия - Иран покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).
Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.45 на победу российской сборной, что соответствует примерно 69% вероятности. Победу Ирана в прематче можно взять за 8.50, ничью - за 4.05.
Аналитики считают хозяев поля явными фаворитами встречи. Но вот что интересно: за три предыдущих попытки россияне ни разу не победили Иран (две ничьи и поражение).
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 настолько близки (1.85 - 1.95), что предугадать характер игры достаточно сложно.
Игру примет Волгоград.
«Матч ТВ» покажет октябрьские игры сборной России в прямом эфире .
Официальная информация о билетной программе РФС размещена на сайте союза. Помимо футболистов зрителей 10 октября развлекут певица Наталья Подольская и группа «Браво».