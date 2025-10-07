Россия - Иран, 10 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Если брать за мерило силы команд рейтинг-лист ФИФА, то можно констатировать, что настолько статусных соперников у сборной России за последние три года не было. В сентябрьской мировой классификации Иран занимает 21-е место. Россия, для сравнения, находится на 12 позиций ниже.

Но дело не только в цифрах рейтинга. Иранцы стабильно подтверждают свой высокий класс в мировых квалификациях. В марте они в седьмой раз в истории и четвертый раз подряд квалифицировались на Кубок мира. В сентябре Азмун и компания достигли финала Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии, где только в дополнительное время уступили мощно прогрессирующим в последнее время узбекистанцам. С пятой минуты парни Амира Галенуи играли в меньшинстве после удаления молодого вингера Юсефи, но только на 120-й пропустили единственный мяч!

Здесь ожидать разгрома болельщикам сборной России не стоит. Даже без травмированного лидера Азмуна иранцы не развалятся под натиском хозяев и полного стадиона. Тем более что нашим соотечественникам домашние матчи в последнее время не очень удаются. Что с Нигерией, что с Иорданией россияне довольствовались ничьими - 1:1 и 0:0, соответственно. При том, что в гостях одержали две победы под копирку - 4:1 над Беларусью и Катаром.

Отдельно отметим, что в трех из четырех игр с участием России голами отличались обе стороны. При таких вводных обмен голами выглядит вполне реалистичным сценарием. В FONBET этот вариант идет с коэффициентом 2.02.