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Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Samsung не хочет меняться

Реструктуризация Samsung Electronics может не состояться

Руководство корпорации утверждает, что преобразование может иметь «неблагоприятные последствия»
В ноябре руководство Samsung Electronics сообщило о привлечении сторонних консультантов для оценки возможности превращения конгломерата в холдинг
В ноябре руководство Samsung Electronics сообщило о привлечении сторонних консультантов для оценки возможности превращения конгломерата в холдинг
Eric Gaillard / REUTERS

Выступая на ежегодном собрании акционеров, генеральный директор Samsung Electronics Квон О Хюн дал понять, что быстрая выработка плана реструктуризации бизнеса невозможна. Samsung – крупнейший в Южной Корее семейный деловой конгломерат, объединяющий порядка 60 дочерних компаний, включая крупнейшего мирового производителя смартфонов. Крайне непрозрачная и запутанная структура конгломерата неоднократно подвергалась критике со стороны регуляторов, иностранных инвесторов и специалистов по корпоративному управлению.

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