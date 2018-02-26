В России стартовал предзаказ Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+ Manu Fernandez / AP

На Mobile World Congress в Барселоне Samsung представила новый флагман – Galaxy S9. Смартфон, сообщает производитель, будет в двух версиях: S9 с диагональю 5,9 дюйма и S9+ с диагональю 6,2 дюйма. Оба оснащены 12-мегапиксельной основной камерой с режимом сверхзамедленной съемки, но у S9 она одинарная, а у S9+ двойная. Разрешение фронтальной камеры – 8 мегапикселей, с ее помощью можно преобразовать селфи в уникальный эмодзи: пользователь сможет создать изображение виртуальной версии себя, подчеркивает Samsung.

Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 845. Емкость батареи – 3000 мАч у S9 и и 3500 мАч у S9+.

S9 – это, по сути, глубоко и хорошо улучшенная версия прошлогоднего флагмана Samsung – Galaxy S8, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, новый аппарат будет продаваться хорошо, хотя и стоит дороже предшественника. Цена S9 – 59 990 руб., S9+ с памятью 64 Гб будет стоить 66 990 руб., а с 256 Гб – 74 990 руб. Samsung Galaxy S8 и S8+, продажи которых начались в апреле 2017 г., стоили 54 990 и 59 990 руб.

Предзаказ Galaxy S9 в России стартовал вчера, продажи начнутся 16 марта. В момент заказа аппарат находится еще у вендора, объяснил «Ведомостям» менеджер одной из розничных сетей, смысл предзаказа для покупателя в том, чтобы в числе первых получить новый гаджет.

В первые часы предзаказа новый флагман оказался вдвое популярней, чем предыдущий, в феврале 2017 г., о таких предварительных итогах говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева. Наибольшим спросом пользуется Galaxy S9+ черного цвета с 256 Гб памяти, фиксирует она: на эту модификацию приходится 2/3 заказанных аппаратов. Доставка начнется 9 марта, сообщает Андреева.

В «Эльдорадо» спрос на Samsung Galaxy S9 и S9+ оказался выше, чем на Samsung Galaxy S8 и S8+, почти в два раза, говорит представитель ритейлера, самая популярная модель – Samsung Galaxy S9 64 Гб.

Новый флагман Samsung – Galaxy S9 – существенно опережает предшественника по количеству предзаказов, сообщает и представитель «Евросети» Александра Перцева. К 15.00 с момента старта было оформлено на 255% больше предзаказов на Samsung Galaxy S9, чем на Galaxy S8 за то же время в прошлом году, утверждает она, а в денежном выражении заказы превысили прошлогодние на 400%.

Уже за первые часы количество оформленных предзаказов на Galaxy S9 в 2,5 раза в денежном выражении превысило показатели предзаказов на Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+ в прошлом году, передала «Ведомостям» коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. В штучном выражении заказов в 2,2 раза больше, отмечает она.

В МТС предзаказ на уровне Galaxy S8, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников.

Ожидает хорошего спроса на новую модель и представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. В IV квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года продажи выросли на 25%, вспоминает она, а их доля в продажах смартфонов – на 36%, на 11 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Samsung в России занимает стабильное первое место по продажам смартфонов. По данным партнера нескольких производителей электроники, в декабре 2017 г. на Samsung приходилось 25,4% продаж смартфонов в штуках.

Андреева считает, что Galaxy S9 будет пользоваться популярностью: спрос на дорогие смартфоны в России в принципе растет. В 2017 г. продажи аппаратов дороже 50 000 руб. выросли в России по сравнению с предыдущим годом примерно на 30% в штуках, знает она: этому способствует интерес к техническим новинкам, а также кредиты и рассрочки, делающие такие покупки доступными.

В 2017 г. покупатели смартфонов в салонах МТС в 16 раз чаще, чем в 2016 г., стали оформлять двухлетние кредиты, сообщил на прошлой неделе оператор. Общие продажи смартфонов в кредит выросли на 40% в штуках и на 74% в рублях.

Растет спрос не только на дорогие смартфоны, но и на другую портативную электронику премиум-класса, в частности ноутбуки, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Модель потребления меняется - если раньше люди покупали только самое необходимое, то теперь они приобретают то, что хотят, более производительные премиальные устройства, отмечает он. А рассрочки и кредиты делают их доступнее, говорит Кравченко.