Названа дата первого отключения интернета
Минкомсвязи, сообщил его представитель Евгений Новиков, направило операторам связи и министерствам указания об учениях, предусмотренных законом о суверенном интернете: они пройдут 23 декабря. Обычные пользователи учений не заметят, обещал Новиков, их проведут на выделенных сегментах, стендах и полигонах в Москве и на острове Русский. Проверяться будут целостность, устойчивость функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и сетей связи, фиксированной и мобильной, перечислил он.
Приказ об учениях подписал министр связи Константин Носков, сначала они были назначены на 19 декабря, копию его опубликовал Telegram-канал «Зателеком», подлинность содержания документа подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с планами Минкомсвязи. Причину переноса даты в Минкомсвязи не комментируют.