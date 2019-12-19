Названа дата первого отключения интернета

Минкомсвязи, сообщил его представитель Евгений Новиков, направило операторам связи и министерствам указания об учениях, предусмотренных законом о суверенном интернете: они пройдут 23 декабря. Обычные пользователи учений не заметят, обещал Новиков, их проведут на выделенных сегментах, стендах и полигонах в Москве и на острове Русский. Проверяться будут целостность, устойчивость функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и сетей связи, фиксированной и мобильной, перечислил он.