РЖД пройдет инновационную онкодиагностику за $100 000

РЖД пройдет инновационную онкодиагностику за $100 000Корпоративная клиника закупила программное обеспечение у российского стартапа
Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» внедрила программное обеспечение российского разработчика UNIM. Речь идет о цифровой платформе для диагностики рака по гистологическим срезам тканей, которую UNIM разрабатывает с 2014 г. Как рассказали «Ведомостям» разработчики, стоимость контракта составила $100 000.
UNIM продала лицензию на программное обеспечение Digital Pathology без предоставления оборудования, а также право на интеграцию будущего оборудования в свой софт, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Ремез. Все оборудование для самого производства и проведения клинических исследований закупалось дополнительно, подтвердили представители РЖД.
Для UNIM это первая сделка такого масштаба, уникальная глубиной внедрения программного обеспечения, объясняет Ремез. Специалисты больницы «РЖД-Медицина» работают полностью на софте компании, все процессы происходят в рамках Digital Pathology. Подобного взаимодействия с клиниками раньше не было, подтверждает он.
По словам представителя «РЖД-Медицина», их привлекла технология искусственного интеллекта, которую разработала UNIM. Компания сконструировала нейросеть, которая, используя компьютерное зрение, оценивает скорость роста опухоли и экспрессию антител, это экономит время врача и кратно уменьшает шанс ошибки в прогнозах на рост новообразования, объясняет он. Лаборатория UNIM стала первой в России и третьей в мире, применившей такую технологию, утверждает Ремез.
Все данные, которые попадают в базу UNIM, – направления врачей, срезы тканей, макроснимки препаратов, сканы гистологических срезов и заключения – получают QR-код, оцифровываются и хранятся в медицинском профиле пациента в лабораторной системе. Это является одним из функциональных элементов софта, внедренного в больницу «РЖД-Медицина», рассказывает Ремез.
Внедрение современных цифровых технологий в патоморфологию – это очень перспективное направление, спрос на такие решения будет только расти, считает генеральный директор Botkin.AI Сергей Сорокин. Использование искусственного интеллекта добавит эффективности такой диагностике и поможет решить две ключевые проблемы – нехватку специалистов и точность диагностики, рассуждает он.
В цифровизацию медицинской области сейчас входит любая компьютерная обработка изображений, говорит руководитель направления цифровой медицины «Инвитро» Борис Зингерман. Такие технологии применяются в томографии, а в ближайшем будущем помогут в развитии гистологии, генетики, телемедицины и всех дистанционных обследований. Сегодня технологии машинного обучения, компьютерного зрения позволяют «обучить» алгоритм с точностью не ниже 80% распознавать целевые объекты на оцифрованных медицинских изображениях – рентгенограммах, КТ- и МРТ-исследованиях, маммограммах, снимках глазного дна, мазках крови и костного мозга, гистологических препаратах, утверждает CEO сервиса «Третье мнение» Анна Мещерякова. Тогда как, согласно международным исследованиям, средняя точность рентгенолога составляет 70%, при повышенных нагрузках вероятность пропустить патологию выше. Алгоритмы с точностью более 80% Росздравнадзор допускает к работе, менее этой точности – не допускает, утверждает Мещерякова.
Цифровизация не отнимет у врачей работу, но ускорит ее и поможет своевременно принять решение, обратив внимание специалиста на проблемные области, считает Зингерман. В России эти направления стараются развивать, но пока внедрить передовые технологии удается не всем, заключает он.
Очевидно, что на сегодняшний день связанные со здоровьем стартапы становятся все более актуальными, говорит сооснователь United Investors Александр Горный. По его словам, статистика сегодня указывает на то, что медицинские биотехнологии востребованы и растут. При этом Россия не является лидером в этом направлении – масштаб рынка маленький, для локальных проектов его обычно не хватает, а глобальные, если возникают, то часто быстро уезжают, считает Горный. UNIM же является редким исключением из правил, отмечает он.
Компания UNIM была основана в 2014 г. предпринимателем Алексеем Ремезом. Первоначально проект задумывался как цифровая платформа для проведения диагностики онкологических заболеваний. Ремез понимал, что качественное быстрое исследование не всегда доступно людям, живущим в регионах и даже в Москве. Платформа для дистанционных консультаций Digital Pathology, уникальная разработка компании, дала возможность получить доступ к оцифрованным результатам компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и другим материалам исследований из любой точки мира. Пациентам стала доступна консультация профильного врача в другой стране в максимально короткий срок. В 2017 г. UNIM открыла лабораторию для проведения собственной онкодиагностики с применением новейших разработок. Лаборатория стала первой в России, где все исследования проводятся в цифровом виде.