РЖД пройдет инновационную онкодиагностику за $100 000

Очевидно, что на сегодняшний день связанные со здоровьем стартапы становятся все более актуальными, говорит сооснователь United Investors Александр Горный. По его словам, статистика сегодня указывает на то, что медицинские биотехнологии востребованы и растут. При этом Россия не является лидером в этом направлении – масштаб рынка маленький, для локальных проектов его обычно не хватает, а глобальные, если возникают, то часто быстро уезжают, считает Горный. UNIM же является редким исключением из правил, отмечает он.