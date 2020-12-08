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В России утвердили стандарт по сбору автомобильных данных «Автодата»

С его помощью сформируют крупнейшую базу данных, получаемых с автотранспорта
Иван Чеберко Анастасия Львова
Данные с автомобилей Россия решила собирать по ГОСТу /PHOTOXPRESS

Национальный стандарт «Платформа «Автодата» (ГОСТ Р 59237-2020) утвержден приказом замруководителя Росстандарта от 3 декабря. В предисловии к документу указано, что текст подготовлен Ассоциацией разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «Глонасс/ГНСС-Форум». При этом сама платформа «Автодата» – проект межoтраслевого консорциума «Автодата.Рус», среди соучредителей которого НП «Глонасс», Росавтодор, Минпромторг, «Роскосмос», «Яндекс», группа ГАЗ, фонд «Сколково», ФГУП «НАМИ» и др. 

Современный подключенный к интернету автомобиль генерирует около 4 ТБ данных в сутки. Это информация о работе его систем, расходе топлива, режиме движения и т. д. Сейчас собственник этой информации в РФ законодательно не определен, поэтому фактически ею владеет автопроизводитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных