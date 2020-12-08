В России утвердили стандарт по сбору автомобильных данных «Автодата»

Современный подключенный к интернету автомобиль генерирует около 4 ТБ данных в сутки. Это информация о работе его систем, расходе топлива, режиме движения и т. д. Сейчас собственник этой информации в РФ законодательно не определен, поэтому фактически ею владеет автопроизводитель.