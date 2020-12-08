В России утвердили стандарт по сбору автомобильных данных «Автодата»С его помощью сформируют крупнейшую базу данных, получаемых с автотранспорта
Национальный стандарт «Платформа «Автодата» (ГОСТ Р 59237-2020) утвержден приказом замруководителя Росстандарта от 3 декабря. В предисловии к документу указано, что текст подготовлен Ассоциацией разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «Глонасс/ГНСС-Форум». При этом сама платформа «Автодата» – проект межoтраслевого консорциума «Автодата.Рус», среди соучредителей которого НП «Глонасс», Росавтодор, Минпромторг, «Роскосмос», «Яндекс», группа ГАЗ, фонд «Сколково», ФГУП «НАМИ» и др.
Современный подключенный к интернету автомобиль генерирует около 4 ТБ данных в сутки. Это информация о работе его систем, расходе топлива, режиме движения и т. д. Сейчас собственник этой информации в РФ законодательно не определен, поэтому фактически ею владеет автопроизводитель.